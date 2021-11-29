第二劑覆蓋率逼近5成5！疫苗接種後死亡增4起　接種廠牌曝光

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（29）日公布最新疫苗數據，週末兩日總計接種26萬劑新冠疫苗，目前人口涵蓋率第一劑來到77.7%，第二劑則來到54.55%，接近5成5。另新增4起疫苗接種後死亡個案，分別有2人接種AZ、2人接種莫德納。

國內力拼年底第二劑6成覆蓋率，今天開放第16期疫苗平台預約，提供AZ、BNT、莫德納等三大疫苗的第二劑，也包含AZ混打mRNA，至於第一劑疫苗則以到醫療院所預約為主。

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第15期疫苗接種持續，指揮官陳時中說，11月 27 日至 28 日間 COVID-19 疫苗接種 26萬3,101 劑；截至目前為止，累計接種 3096萬5,234 劑，疫苗接種人口涵蓋率第 1 劑 77.70%、第 2 劑 54.55%，劑次人口比132.25 (劑/每百人)。

至於疫苗不良事件通報，11/26~11/128新增4起疫苗接種後死亡，其中2人接種AZ疫苗，都是女性，年齡為33歲到57歲間，為接種疫苗後 10 日至 23 日間發生；另2人接種莫德納疫苗，為1男1女，年齡為 40 歲至 66 歲間，為接種疫苗後 11 日至 17 日間發生。