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幫老婆買護墊！人夫1舉動「遭女客鄙視」以為是變態　網：真的很怪

▲▼便利商店,購物,女性用品,生理用品,衛生用品,生理期,衛生棉,月經。（圖／記者周宸亘攝）

▲護墊味道太多種，人夫只好用聞的來選。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者黃可昀／綜合報導

市面上護墊種類百百種，不只長度、材質有區分，就連味道都有好幾種！一名人夫無奈表示，日前到超市幫老婆買護墊，第一次購買讓他大開眼界，沒想到如此琳瑯滿目，為了挑選出最適合老婆的護墊，他做出了1項驚人舉動，讓其他女性顧客都當場傻眼。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」表示，他到超市幫老婆買護墊，發現光是味道就分成好幾種，光憑文字無法想像是什麼味道，「於是好奇的拿起來聞看看哪個味道比較好聞，畢竟要包在私密的地方嘛！」當他聞得正認真時，餘光發現旁邊有人在盯著他看，轉頭看到一對母女用鄙視眼神看著他，他趕緊隨便抓了一包護墊就去結帳。

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原PO尷尬地說，護墊的味道這麼多種，除了用「聞」的以外還有什麼方式能挑選，下次幫老婆買生理用品時，該怎麼做才不會被當成怪人，「我幫老婆買護墊錯了嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲畢竟是用在私密處的產品，用聞的確實不妥。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網友紛紛留言，「看聞的時候是什麼表情而定」、「拿起來聞真的會讓人覺得怪怪的，但你很貼心」、「直接大方告知是幫老婆買的，並且請大媽推薦一下，通常尷尬的就是大媽了」、「你應該是貼在鼻子上聞了吧⋯⋯我幫忙買都是都拿遠遠的稍微聞一下」、「都幫買固定牌子，不會有需要聞的問題⋯。」

留言區不少男網友都曾幫另一半買過生理用品，原PO遭側目的原因不是買護墊，而是「聞護墊」這舉動，「說真的買幫另一半買護墊沒什麼，但一個男人直接在那邊拿起來聞，任誰都會覺得非常奇怪，所以你兩者不要混在一起談」、「嗯…幫忙買很正常，但是拿起來聞是蠻怪的啦，然後真的建議用無香。」

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