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羅馬2千年前的暴君甲板現蹤　藏曼哈頓當咖啡桌用50年

▲羅馬暴君的甲板被當作咖啡桌使用。（示意圖／達志）

▲羅馬皇帝的甲板被當作咖啡桌使用。（示意圖／達志） 

實習記者徐敬璇／綜合報導

2000年前羅馬暴君的船隻甲板，竟藏身在美國紐約一對曼哈頓夫妻家中，被當成咖啡桌使用了快50年，這塊色彩豐富的馬賽克地磚在歷史洪流中遊蕩，終於在最近回到博物館的家。

據CBS News報導，卡利古拉（Lake Nemi）是羅馬帝國的第三任皇帝，於公元37年上任，歷史描述他建立恐怖統治、神化王權、好大喜功、行事荒唐，甚至有精神錯亂的傾向，而這塊由的綠色、白色大理石和紫紅色斑岩所組成的馬賽克地磚，就鑲嵌在他建造的奢華派對船上。然而，卡利古拉才上位4年就被暗殺，2艘華麗船隻也一起沉沒在羅馬東南部的內米湖，直到1895年才被打撈上岸。

20世紀的法西斯獨裁者貝尼托·墨索里尼（Benito Mussolini）是卡利古拉粉絲，曾下令將內米湖的部分水分抽乾，以找出偶像的船隻，隨後又在湖邊建造一座博物館，收藏打撈出來的船和其他古物。這座博物館在二戰期間被納粹當成防空洞使用，當地人聲稱，納粹在1994年燒毀了整座博物館，也摧毀館內大部分的展示品。

但是，這塊五顏六色的馬賽克地磚卻沒有任何被焚燒過的痕跡，義大利古董專家布法羅（Dario Del Bufalo）推測，它可能是在火災發生前就被人偷走，或者是從湖中打撈出來後一直握在私人手裡。

布法羅在馬賽克地磚消失的70年後，於紐約簽書會上無意間聽到一對夫婦談話，丈夫說，「海倫妳看，那不就是妳的馬賽克地磚嗎？」，妻子回覆，「對，那是我的地磚」。他對女子的淡定反應感到震驚，在簽書會結束後馬上找到這名女子，確認了這位名叫海倫．菲奧拉蒂（Helen Fioratt）的女子曾在曼哈頓住家擁有這塊馬賽克地磚。

海倫是一位藝術品經銷商，擁有一家歐洲古典畫廊，在2017年接受《紐約時報》專訪時指出，這塊馬賽克地磚是在1960年向一個義大利貴族家庭購買的，但曼哈頓地區的檢察官卻表示，有證據能證明這塊馬賽克地磚是從博物館中被盜的，並在2017年9月時沒收地磚，歸還給義大利政府。

這塊馬賽克地磚在經過清潔保養後，於今年3月在內米的羅馬船舶博物館展出，對此，法布羅製作了一幅複製品，希望能彌補海倫的損失，「我為她感到非常可惜，但我無能為力，因為這塊地磚經歷了戰爭、火災，又流浪在藝術品經銷商手裡，是時候讓它回到博物館了。」

▲▼羅馬船舶博物館。（圖／取自Museo delle Navi Romane di Nemi臉書）

▲羅馬船舶博物館。（圖／取自Museo delle Navi Romane di Nemi臉書）

 

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