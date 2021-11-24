5例境外移入「全是突破性感染」　她混打4劑「AZ+BNT」仍確診

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增5例移入確定病例，均為突破性感染。今日個案中，又有一名混打4劑疫苗仍確診案例，為本國籍20多歲女性，自美國入境，曾接種過2劑AZ與2劑BNT疫苗，入境後採檢確診，已匡列接觸者3人，其中2人列居家隔離，1人自主健康管理；另有1人打了3劑BNT仍遭突破。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(3例，案16651、案16652、案16654)、新加坡(案16653)及印尼(案16655)入境，入境日介於今(2021)年11月10日至11月21日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

依據指揮中心公布資料，今日突破性感染個案有3名本國籍、1名英國籍與1名印尼籍，本國籍個案分別接種3劑BNT、4劑AZ與BNT混打、2劑BNT。英國籍個案則打了2劑AZ、印尼籍個案打了2劑科興。

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▲11/24境外移入個案詳情。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,362,664例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,345,303例排除)，其中16,544例確診，分別為1,900例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。