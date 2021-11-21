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蔡英文提英檢取代考科　報名費「偷偷漲價」一日考最高2560元

▲▼總統蔡英文。（圖／翻攝直播）

▲總統蔡英文與高中生面談，提及用「英文檢測取代升學英文考科」。（圖／翻攝直播）

記者鄒鎮宇／綜合報導

總統蔡英文10月30日與200位高中生面談時，提及用「英文檢測取代升學英文考科」的想法，而教育部長潘文忠也承諾2022年考制不會改。沒想到，GEPT全民英檢卻偷偷漲價，每個項目提升40元至160元，中高級的一日考也提升至2560元。

全民英檢由財法團人語言訓練測驗中心（LTTC，簡稱語測中心）自2000年開始主辦，分為初級、中級、中高級、高級等4種，成為不少企業、機構設置的英語門檻，每天報考人數破萬。

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根據全民英檢官網的2022報考日程表、退費申請單來看，2022年開始每個等級、每個項目都有調漲。

價格變化如下：

初級說寫「750元→820元」、口說「440元→480元」、寫作「310元→340元」，聽讀則為560元

中級說寫「1280元→1400元」、口說「760元→830元」、寫作「520元→570元」、一日考「2030元→2190元」，聽讀則為790元。

中高級說寫「1440元→1580元」、口說「840元→920元」、寫作「600元→660元」、一日考2560元，聽讀則為980元。

高級說寫「3080元→3200元」、口說「1380元→1430元」、寫作「1700元→1770元」，聽讀則為1980元。

▼價格表如下。（圖／翻攝全民英檢官網）

▲▼蔡英文提英檢取代考科　報名費「偷偷漲價」一日考最高2560元。（圖／翻攝全民英檢官網）

▲▼蔡英文提英檢取代考科　報名費「偷偷漲價」一日考最高2560元。（圖／翻攝全民英檢官網）

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