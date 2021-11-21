彭帥用餐影片曝光！環時總編胡錫進PO出2影片「強調」拍攝時間

▲環時總編胡錫20日PO出彭帥的2段影片。（圖／翻攝胡錫進推特）



記者鄒鎮宇／綜合報導

中國知名網球女將彭帥日前字爆曾遭前國務院副總理張高麗性侵、發展不倫戀後失聯。對此，官媒《環球時報》總編輯胡錫進20日在推特PO文說「彭帥很快會公開露面」，並在深夜PO出2段彭帥的影片，暗示出拍攝日期及彭帥是平安的。

胡錫進20日深夜PO出兩段影片，其中一段是在彭帥等人餐廳內的包廂用餐，一旁還有服務生正在等待點餐；其中，影片裡的男子說「明天就是11月20號嘛」，立刻被另名女子糾正說「21」，而胡錫進也在貼文表示，影片中的人是彭帥、彭帥的教練及朋友，拍攝時間是週六（21日）。

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

▲▼胡錫進表示，影片清楚指出時間是週六（20日）。（圖／翻攝胡錫進推特）



第二段影片中，是一名穿著淡紫色羽絨衣的女子及友人步入餐廳的畫面，但無法確定畫面中的人是誰，若以第一個影片後方掛著的外套對比，可能是用餐的彭帥等人。此外，該影片起初特意拍攝餐廳門口的「今日已消毒」、「11月」，似乎刻意想證明拍攝時間。

This is the second clip. pic.twitter.com/BWzdBkIJ94 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) November 20, 2021

據悉，胡錫進20日中午在推特中PO出彭帥的近照並表示，透過私人管道拿到彭帥的近照，「在過去幾天裡，她自由自在地待在自己的家中，不想被外界打擾，她很快就會出現在公眾面前，參加一些活動。」

▼中國女子網球名將彭帥近日照。（圖／翻攝自推特／@shen_shiwei）



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