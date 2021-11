彭帥用餐影片曝光！環時總編胡錫進PO出2影片「強調」拍攝時間

▲環時總編胡錫20日PO出彭帥的2段影片。(圖/翻攝胡錫進推特)



記者鄒鎮宇/綜合報導

中國知名網球女將彭帥日前字爆曾遭前國務院副總理張高麗性侵、發展不倫戀後失聯。對此,官媒《環球時報》總編輯胡錫進20日在推特PO文說「彭帥很快會公開露面」,並在深夜PO出2段彭帥的影片,暗示出拍攝日期及彭帥是平安的。

胡錫進20日深夜PO出兩段影片,其中一段是在彭帥等人餐廳內的包廂用餐,一旁還有服務生正在等待點餐;其中,影片裡的男子說「明天就是11月20號嘛」,立刻被另名女子糾正說「21」,而胡錫進也在貼文表示,影片中的人是彭帥、彭帥的教練及朋友,拍攝時間是週六(21日)。

I acquired two video clips, which show Peng Shuai was having dinner with her coach and friends in a restaurant. The video content clearly shows they are shot on Saturday Beijing time. pic.twitter.com/HxuwB5TfBk