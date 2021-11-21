　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

彭帥用餐影片曝光！環時總編胡錫進PO出2影片「強調」拍攝時間

▲▼彭帥用餐影片曝光！環時總編胡錫進PO出2影片「強調」拍攝時間。（圖／翻攝胡錫進推特）

▲環時總編胡錫20日PO出彭帥的2段影片。（圖／翻攝胡錫進推特）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中國知名網球女將彭帥日前字爆曾遭前國務院副總理張高麗性侵、發展不倫戀後失聯。對此，官媒《環球時報》總編輯胡錫進20日在推特PO文說「彭帥很快會公開露面」，並在深夜PO出2段彭帥的影片，暗示出拍攝日期及彭帥是平安的。

胡錫進20日深夜PO出兩段影片，其中一段是在彭帥等人餐廳內的包廂用餐，一旁還有服務生正在等待點餐；其中，影片裡的男子說「明天就是11月20號嘛」，立刻被另名女子糾正說「21」，而胡錫進也在貼文表示，影片中的人是彭帥、彭帥的教練及朋友，拍攝時間是週六（21日）。

▲▼彭帥用餐影片曝光！環時總編胡錫進PO出2影片「強調」拍攝時間。（圖／翻攝胡錫進推特）

▲▼胡錫進表示，影片清楚指出時間是週六（20日）。（圖／翻攝胡錫進推特）

▲▼彭帥用餐影片曝光！環時總編胡錫進PO出2影片「強調」拍攝時間。（圖／翻攝胡錫進推特）

第二段影片中，是一名穿著淡紫色羽絨衣的女子及友人步入餐廳的畫面，但無法確定畫面中的人是誰，若以第一個影片後方掛著的外套對比，可能是用餐的彭帥等人。此外，該影片起初特意拍攝餐廳門口的「今日已消毒」、「11月」，似乎刻意想證明拍攝時間。

據悉，胡錫進20日中午在推特中PO出彭帥的近照並表示，透過私人管道拿到彭帥的近照，「在過去幾天裡，她自由自在地待在自己的家中，不想被外界打擾，她很快就會出現在公眾面前，參加一些活動。」

▼中國女子網球名將彭帥近日照。（圖／翻攝自推特／@shen_shiwei）

▲▼中國女子網球名將彭帥。（圖／翻攝自推特／@shen_shiwei）

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►SK-II青春露5.7折！不囤嗎？

ET快訊
富二代家產破億　寄生女友吃軟飯不工作！她「沒幫繳電話費」被甩
同房友熟睡　他突拿「原子筆狠戳眼」瞎掉！這動機讓法官怒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

彭帥用餐影片曝光！環時總編胡錫進PO出2影片「強調」拍攝時間

吃水果代替主食　40歲女日喝3瓶「人間佳釀」腹痛送醫…送醫不治

房間雜物崩塌！她被「衣物山」壓住詭異死亡　兒子開門嚇傻

瑪莎拉蒂捷豹鬧市玩命關頭！「飛車追逐」為了他　逆衝互撞畫面曝

大陸連4天本土確診降至個位數　衛健委：本輪疫情進入掃尾階段

大陸再罰阿里巴巴、騰訊等科技巨頭　涉違反反壟斷法

中國「這行業」比科技業更操！　狂加班1.7倍才賺22K

新手媽橡皮筋紥衣袖…12hrs寶寶「手臂恐怖變形」發黑腫脹險截肢

大陸官媒熱論統一後「台灣有感的好處」：每人年收入增2萬台幣

人妻被家暴3年仍不離婚…坐街邊大哭「老公太帥了」：我離不開他

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

YouTuber見女友父親慘遭潑水...　他聽月入百萬態度大轉變：合格！

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

彭帥用餐影片曝光！環時總編胡錫進PO出2影片「強調」拍攝時間

吃水果代替主食　40歲女日喝3瓶「人間佳釀」腹痛送醫…送醫不治

房間雜物崩塌！她被「衣物山」壓住詭異死亡　兒子開門嚇傻

瑪莎拉蒂捷豹鬧市玩命關頭！「飛車追逐」為了他　逆衝互撞畫面曝

大陸連4天本土確診降至個位數　衛健委：本輪疫情進入掃尾階段

大陸再罰阿里巴巴、騰訊等科技巨頭　涉違反反壟斷法

中國「這行業」比科技業更操！　狂加班1.7倍才賺22K

新手媽橡皮筋紥衣袖…12hrs寶寶「手臂恐怖變形」發黑腫脹險截肢

大陸官媒熱論統一後「台灣有感的好處」：每人年收入增2萬台幣

人妻被家暴3年仍不離婚…坐街邊大哭「老公太帥了」：我離不開他

分手後還「勾勾纏」！三重男怒揍前女友新歡　反遭刺青男揮刀劃傷

胡錫進曝「彭帥北京餐敘」影片　國際奧會運動員委員會：非常擔心

新北狼師「手機塞廁所縫」　偷拍女學生、老師　法院裁定羈押

美國防部發包3大軍火巨頭　開發「極音速武器攔截器」

當老師卻堅持出道　《紅人榜》女歌手全為「失智媽媽」：怕她忘記我

歐洲疫情煞不住　斯洛伐克新增確診創新高

彭帥用餐影片曝光！環時總編胡錫進PO出2影片「強調」拍攝時間

國際女網硬起來「挺彭帥」嗆撤中國賽　衛報分析關鍵原因

王美花：核四若重啟　時間金錢成本大「不如蓋新的電廠」

長頸鹿3姐妹屋簷躲雨「頭和脖子還在外面」　呆萌畫面曝光

正宮埋伏逆襲「雙手爆推」　小三飛噴頭撞車...網：超療癒

大陸熱門新聞

人妻遭家暴3年也不離婚：老公太帥了，我離不開他

房間雜物崩塌！她被「衣物山」壓住詭異死亡

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

水果代餐　女日喝3瓶「人間佳釀」亡

大陸官媒：統一後台灣每人年收入增2萬元台幣

百萬裝潢被拆成毛胚房　工人認「走錯門」

彭帥用餐畫面曝光！環時總編胡錫進PO出2影片

媽橡皮筋紥袖子險釀大禍　12hrs寶寶手臂恐怖變形

陸國企牛皮吹破　誇員工蓋7億個章

女大生罹罕見癌1個月就病逝　捐眼角膜遺愛人間

她打掃驚現失蹤12年寵物龜！網看最後模樣：牠默默陪妳

他中千萬拿不到！還變失信人超崩潰

癡情男狂追5年　正妹崩潰「當街下跪」

3女童疑飛升失敗墜樓　書店禁賣修仙小說

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

3姐弟吃完「同碗泡麵」後相繼死亡

謝和弦隔空祝福Keanna新戀情：願仇恨告一段落

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

挑戰禁慾30天！他驚呆：沒反應耶　醫曝「超慘5下場」

危險期不戴套　他一聽女友懷孕：你不也很爽

快訊／虎尾民宅大火　一對兄妹失聯

知名甜點店女員工朝蛋糕「吐煙」　業者急出面道歉

野營半夜突感溫暖　他睜眼嚇一跳

E奶妹遭襲胸　老公救援反被6人圍毆

雲林深夜大火延燒3房　找到一具遺體

新冠「零號病人」是華南市場女攤販

宜蘭男罵女店員：裝白爛　被法院判刑

纏鬥2年！莉婭道歉Keanna：我搶了妳的老公

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面