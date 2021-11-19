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社會 社會焦點 保障人權

梨山今年9起高山大火！「縱火者」2動作燒掉4公頃　現仍逍遙中

▲▼東勢林管處為預防森林火災，舉辦兩天的防火演練。（圖／東勢林管處提供）

▲▼東勢林管處為預防森林火災，舉辦兩天的防火演練。（圖／東勢林管處提供）

記者鄧木卿／台中報導

NCC一名高官日前攀登玉山，烹煮食物竟燒掉79公頃森林，一名女警攀爬百岳砍伐林木生火，引發社會批判，東勢林區管理處所轄的梨山地區，今年也發生9起逾1千5百公尺高山大火，燒掉近4公頃，起火原因不是亂丟煙蒂就是果農燒廢棄物，但至今都找不到凶手，林管處坦承緝凶有困難，除了宣導之外，只能靠事後加強滅火。

▲▼東勢林管處為預防森林火災，舉辦兩天的防火演練。（圖／東勢林管處提供）

東勢林區管理處所轄梨山地區，因位處偏遠，地勢陡峭且林相多為針闊葉混合林或二葉松林，一旦發生火災，搶救不易，需要動員大批人力搶救，為了使參加救災人員熟悉梨山地區特殊林相、林型及地形，東勢林管處邀集南投、羅東、花蓮、退輔會森林保育處等40人舉辦防火演練，為乾燥季節防範森林火災提前部署。

▲▼東勢林管處為預防森林火災，舉辦兩天的防火演練。（圖／東勢林管處提供）

這次聯合演訓，主要模擬1千5百公尺以上高山森林火災搶救情境，分組進行幫浦操作、防火線開闢，並依據芒草地或二葉松林等不同火場環境，因應現場風向及地勢高低，確認防火線開闢位置、方向後，開闢出一條長60米、寬3米的防火線，還挖出了防火溝，期盼能在重要時刻發揮最大效能。

▲▼東勢林管處為預防森林火災，舉辦兩天的防火演練。（圖／東勢林管處提供）

林管處表示，今年梨山地區發生9起高山大火，燒掉約4公頃森林，大多是民眾亂丟煙蒂，或是果農燒垃圾、廢棄樹枝引起，如果不是當事人自己把照片po上網，其實緝凶真的很困難，這9起都還沒有找到縱火者。

林管處提醒民眾，依據森林法第53條規定，放火燒毀他人之森林者，最高可處10年有期徒刑，失火燒毀他人之森林者，最高可處2年有期徒刑，且除負刑責外尚須負民事賠償責任，再次呼籲，進入山林請勿亂丟煙蒂、勿生火、引火煮食、勿燒墾，以免發生火災，共同保護珍貴森林資源。

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