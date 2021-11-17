許藍方不倫戀！正宮女醫求償300萬「調解破局」　今首度開庭

▲許藍方與人夫醫師大談不倫戀，遭正宮提告並求償300萬。（圖／翻攝自Facebook／許藍方、康鈞尉）

記者劉昌松、黃哲民、莊智勝／台北報導

「最美博士」許藍方日前遭爆與已婚醫師康鈞尉不倫戀，正宮劉姓女醫憤而提告許侵害配偶權，求償300萬元；雙方於今年8月底由台北地院安排調解，但均未現身，調解宣告破局。今全案首度開庭，雙方皆委由委任律師出面，雙方律師都同意不公開審理，以免暴露當事人隱私，法官准許並清場不准旁聽。目前正在庭訊中。

許藍方靠著在各大平台分享性知識而走紅，不料卻遭週刊披露與醫師人夫不倫戀。據悉，許藍方與醫學系學長相識多年，在對方婚後仍主動聯繫，更稱「我整個夢裡都是你」、「我需要你」，訊息中更不乏大膽示愛，全案曝光後引起全台輿論譁然。

案發後許藍方雖然PO文道歉，但聲明中卻矢口否認不倫，甚至稱2人「沒發生任何身體接觸」，還公布人夫與其正宮姓氏，導致2人被肉搜；正宮劉女經思考後，決定提告許侵害配偶權，並求償300萬元。台北地院8月31日安排2人第一次調解，但雙方均未現身，和解宣告破局。

今全案首次開庭，2位當事人都未現身，各由律師代表出庭，雙方律師都同意不公開審理，以免暴露當事人隱私，法官准許並清場不准旁聽。

▼仙氣正宮劉姓女醫(左)向許藍方求償300萬，雙方調解破局。（圖／右圖翻攝許藍方臉書、左圖突發中心翻攝）