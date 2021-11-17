上尉連長「強抓5同袍鳥」還硬拔陰毛！被告扯喊：是互抓…下場曝

▲高雄一名上尉連長猥褻五名同袍，遭法官判刑。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

陸軍裝甲旅一名上尉連長阿健（化名）猥褻多名同袍，不僅強吻對方，甚至還將手伸到褲子內摸屁股、抓生殖器，以及拔陰毛等，一連下手29次，有5名同袍受害。案經橋頭地檢署起訴，阿健被依29個強制猥褻罪嫌合併判處1年8個月。

據悉，阿健2012年初開始服常備軍官役，2019年2月至7月間其擔任陸軍裝甲旅砲兵營的上尉連長，但他卻經常利用職位對同袍猥褻，儘管對方出言制止、伸手抵抗，卻都被他喝令不准動而得逞，受害者包括2名下士、2名中士、1名士兵等5人。

經查，阿健的犯案手法不外乎強吻臉部、撫摸屁溝，甚至直接將手伸入褲子內揉抓生殖器，還強拔陰毛，因此造成受害者身心受創，還有人一度想不開，但他卻在開庭時辯稱，雙方是在互相嬉戲，且拔陰毛也被大家戲稱「炸毛」，手伸進屁股縫也被稱「刷卡」，強烈否認自已犯行。

不過，法官審理時，5名被害人均指證歷歷，法官因此認定阿健犯行，將他依29個強制猥褻罪嫌合併判處2年徒刑。阿健事後不服提出上訴，二審法官考量他已與部分受害者和解，且也已遭撤職除役，最終撤銷原判，另個處徒刑7個月，合併執行1年8個月。全案可上訴。