台灣精品咖啡國際競標創拍賣新紀錄！　陳吉仲喊「當成重要產業」

▲卓武山咖啡農場。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

第一屆典藏台灣精品咖啡國際競標成果出爐，農委會今（16日）舉辦記者會宣布創下拍賣新紀錄，買家出於14個國家、50個團體，總成交金額新台幣1,414,189元，總成交生豆重量為 245 kgs，最高拍賣價由卓武山拔得頭籌，成交單價約每公斤新台幣 30,820元。

農糧署輔導台灣咖啡協會及台灣咖啡研究室與卓越咖啡聯盟，合作舉辦首屆典藏台灣精品咖啡國際競標 (Taiwan PCA)。農委會說明，經國內外 44 位專業評審，評選出 9 件國產咖啡進入 8 月 31 日的國際網路同步競標，參與競標的買家出於 14個國家、 50個團體。得標者來自美國、沙烏地阿拉伯、日本、法國、加拿大、台灣及大陸。

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▲本次賽事第一名的日曬藝伎，出自於許定燁之手。（圖／農委會提供）



農委會指出，平均成交單價約 NTD 5,760/kg ($94.50/lb) ，總成交金額約 NTD 1,414,189 ($51,040.21) ，總成交生豆重量為 245 kgs (540 lbs) 。最高拍賣價由卓武山拔得頭籌，成交單價約為 NTD 30,820/kg ($500.50/lb) ，成交金額約 NTD 611,374 ($22,067) ，由 Pebble Coffee Co., Ltd. 統籌 Urban Coffee Roaster （香港）、 Simple Kaffa 興波咖啡、 KAKALOVE CAFE、 HWC 黑沃咖啡4家廠商共同得標，創下 ACE 拍賣平台有史以來最高單價及單場活動最高均價的紀錄。

本次賽事第一名的日曬藝伎以及第三名的蜜處理藝伎，出自於卓武山咖啡農場許定燁之手，卓武山咖啡農場原本以種茶為主，2001年後開始轉作咖啡，用20 年的時間經營讓農場規模逐漸擴大，至今達 6 公頃種植面積。農委會表示，卓武山咖啡農場日曬藝伎在本次決選中，獲國際評審 89.77 高分肯定，萊姆、香茅、茉莉花、紅茶、白桃、杏桃、荔枝、西洋梨、青蘋果等，豐富的水果風味驚豔國際，複雜的柑橘酸質與滑順的口感，搭配蜂蜜、糖果般的綿長甜感，創造出飽滿而複雜的平衡，出眾表現讓國際評審留下深刻印象。國產咖啡常勝軍鄒築園在本次 Taiwan PCA 活動中也是隱形產銷冠軍，總銷售量超過400公斤，銷售客戶囊括美、加、法、台4國。

▲陳吉仲表示，也考慮讓台灣茶以競價方式，增加農民收入。（圖／記者許展溢攝）



農委會主委陳吉說，台灣農產品優先把台灣咖啡在國際比賽以競價方式，今年非常成功，後續會持續辦理，不會侷限台灣咖啡，預計會邁向其他國家繼續比賽，如泛太平洋地區，將台灣咖啡帶到全世界。他更強調要將「咖啡當成重要產業」，由現在1100多公頃再大量推廣。

不過，陳吉仲說明，不是重視了咖啡忽略茶葉，茶跟咖啡都是茶改場研究的品項，自己每天只喝兩種飲料就是茶跟咖啡，只是茶更早進入全球市場，茶葉分不同品種、品質，如台北文山包種茶、桃竹苗東方美人茶、南投凍頂烏龍茶和嘉義阿里山高山茶等，每區特色茶都不同，會嘗試跟這次精品咖啡競價一樣，未來考慮也引進茶的競價，讓台灣農民收入大幅提升。