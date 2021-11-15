承認高端國家剩2國？指揮中心駁：與外交部再次確認「維持4國」

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）



記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗認證國家從6國減少成4國，引發外界議論，而國民黨團15日召開記者會更指認證國再縮減成2國，剩帛琉、印尼。指揮中心發言人莊人祥今日被問及此事，他表示， 有在特地和外交部確認，維持4國沒有變化，紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯，其中貝里斯實施日期待確定。

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▲打高端可入境的國家，指揮中心11/13修正資料。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中12日宣布，已接種一劑或兩劑高端疫苗民眾，如因入境他國需提交該國要求之COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入之COVID-19疫苗，包含AZ、莫德納、BNT，但與最後一劑高端間隔需28天，而另接種的2劑疫苗間隔可依該項疫苗最小間隔完成接種。陳時中也提到，目前持高端可入境國家有6國，包含紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列、貝里斯。

指揮中心13日晚間緊急更正資訊，莊人祥當時說明，外交部提供資料有誤，將部分特例個案誤以為有承認開放高端，經過清查確認目前開放為4國，包含紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯，當中貝里斯實施日期待確定。