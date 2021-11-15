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承認高端國家剩2國？指揮中心駁：與外交部再次確認「維持4國」

▲▼高端疫苗今日開放施打,台北長庚醫院團隊於台北田徑場設立大型疫苗接種站為民眾施打疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,國產疫苗,接種率,防疫,疫情,緩打潮,EUA緊急授權,免疫橋接,中和抗體,保護效力,次蛋白疫苗。（圖／記者李毓康攝）

▲高端疫苗，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

高端疫苗認證國家從6國減少成4國，引發外界議論，而國民黨團15日召開記者會更指認證國再縮減成2國，剩帛琉、印尼。指揮中心發言人莊人祥今日被問及此事，他表示， 有在特地和外交部確認，維持4國沒有變化，紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯，其中貝里斯實施日期待確定。

▲▼打高端可入境的國家，指揮中心11/13修正資料。（圖／指揮中心提供）

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▲打高端可入境的國家，指揮中心11/13修正資料。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指揮官陳時中12日宣布，已接種一劑或兩劑高端疫苗民眾，如因入境他國需提交該國要求之COVID-19疫苗接種證明，可依需求於出國前接種經我國食品藥物管理署核准專案輸入之COVID-19疫苗，包含AZ、莫德納、BNT，但與最後一劑高端間隔需28天，而另接種的2劑疫苗間隔可依該項疫苗最小間隔完成接種。陳時中也提到，目前持高端可入境國家有6國，包含紐西蘭、帛琉、印尼、阿根廷、以色列、貝里斯。

指揮中心13日晚間緊急更正資訊，莊人祥當時說明，外交部提供資料有誤，將部分特例個案誤以為有承認開放高端，經過清查確認目前開放為4國，包含紐西蘭、帛琉、印尼、貝里斯，當中貝里斯實施日期待確定。

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