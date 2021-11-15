　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國生鮮市場再現18種高風險病毒　專家：下一場大流行恐再度爆發

▲▼華南海鮮市場。（圖／CFP）

▲華南海鮮市場一直被認為是新冠疫情的源頭，最近又有學者發現，中國的生鮮市場竟隱藏了18種高風險病毒，可能引爆下一場大流行，下同。（圖／CFP）

記者葉睿涵／綜合報導

中國武漢的華南海鮮市場過去一直被視為與新冠疫情的爆發有關，儘管中方政府不斷否認相關消息，但12日發表的最新研究發現，中國的生鮮市場竟隱藏了18種高風險病毒，恐怕會再次引爆下一場全球大流行。

綜合《海峽時報》等外媒報導，一群學者最近對中國生鮮市場上出售、交易和消費的十多種狩獵動物（game animals）進行研究後，發現了71種哺乳類動物病毒，其中更有高達18種病毒可能對人類和家畜存在「潛在高風險」，因此他們發出警告，這些動物很有可能再次引發另一場疫情。

儘管這些來自中國、美國、比利時和澳洲的學者並未發現任何與新冠病毒相似的病毒，但學者一致認為，動物病毒的跨物種傳播是一項令人擔憂的現象，其中最令人擔憂的是蝙蝠與果子狸之間的病毒傳播。

▲▼華南海鮮市場。（圖／CFP）

學者指出，蝙蝠所攜帶的病毒可以跨越物種屏障傳播給其他動物，從而導致危險的疫情爆發。過去曾有不少案例顯示，蝙蝠身上的病毒發生突變後，再經由果子狸傳入人類物種，點燃了一次又一次的大流行。此前，專家們曾預測，動物感染人類的傳染病可能每5年會引爆一次。

雪梨大學進化生物學家兼論文共同作者霍姆斯（Edward Holmes）表示，「這項研究準確地指出了為什麼野生動物貿易和活體動物交易市場是潛在的疫情溫床，活體動物交易市場上出售的動物帶有多種病原體，只要對的病毒在對的時間出現在對的動物身上，那下一場全球大流行就會再次被引爆。」

研究人員也發現，狩獵動物出現了過去只存在於人類的病毒，顯示病毒的傳播是雙向的。專家警告，未知疾病可能會在未來再次由未知動物傳染給人類，並引發下一場大流行；這場大流行可能會達到14世紀恐怖瘟疫「黑死病」的規模，並奪走約7500萬條人命。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►從「腳底」暖到全身的最強方法

ET快訊
三上悠亞疑走光「6秒片瘋傳」　超巨兇器掉出！
撞擊瞬間曝！嬤載孫女遭砂石車「高速推8秒」輾斃　
瑪莎惡少集團4豪車「車牌全是2580」　選號原因曝
運鏡配樂超強！「Youtuber清流」鄉民一致點名他
保全猝死！偷走潤泰千金PRADA包進電梯　畫面曝光
北市嬤載1歲孫女「遭砂石車輾過」　屍骨分離雙慘死
爆與陳時中無罩聚餐！　郭台強回應了
LIVE／ET午間新聞：驚悚現場！嬤載1歲孫遭砂石車輾斃　屍
老公太會夾！　人妻崩潰「想10元隨便賣」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

擅闖海湖莊園「想和川普當朋友」　中國女商人已遭遣返

計程車載到炸彈客「司機秒反鎖車門」只為救人　網全跪：他是英雄

中國生鮮市場再現18種高風險病毒　專家：下一場大流行恐再度爆發

越睡越累！專家列「6大NG習慣」成睡眠殺手　這時間千萬別補眠

「拜登接班人是誰」傳言滿天飛！賀錦麗慘遭邊緣化　各界看衰

司機低頭「滑到生命最後一刻」撞擊前1秒抬頭嚇爆！網驚：人生登出

拜習視訊會明登場　BBC曝「台灣是關鍵」習近平想要拜登收回1句話

美媒：中國海軍攻擊型飛彈較少　但擁有美國缺乏的「一大優勢」

馬克宏悄悄換了法國國旗顏色！　背後原因曝光

第4波疫情兇猛！德國感染率創新高　擬立法恢復「強制居家上班」

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

名車男雙黃燈占道被騎士按喇叭 不爽嗆「叫警察來！」下秒落跑

王思佳擠完母奶穿「4萬5透視禮服」　下馬威出席走鐘獎：YT圈比較溫暖

「疑未注意車況」名車路口左轉　騎士下秒被撞...翻滾數圈倒地！

宋智孝曝「男孩激短髮」 出道20年突剪短！哈哈也驚呆

女學生「突接吻鄭恩地」勇敢告白　因性向遭罷凌：喜歡一個人錯了嗎？

擅闖海湖莊園「想和川普當朋友」　中國女商人已遭遣返

計程車載到炸彈客「司機秒反鎖車門」只為救人　網全跪：他是英雄

中國生鮮市場再現18種高風險病毒　專家：下一場大流行恐再度爆發

越睡越累！專家列「6大NG習慣」成睡眠殺手　這時間千萬別補眠

「拜登接班人是誰」傳言滿天飛！賀錦麗慘遭邊緣化　各界看衰

司機低頭「滑到生命最後一刻」撞擊前1秒抬頭嚇爆！網驚：人生登出

拜習視訊會明登場　BBC曝「台灣是關鍵」習近平想要拜登收回1句話

美媒：中國海軍攻擊型飛彈較少　但擁有美國缺乏的「一大優勢」

馬克宏悄悄換了法國國旗顏色！　背後原因曝光

第4波疫情兇猛！德國感染率創新高　擬立法恢復「強制居家上班」

昔稱「全世界公投幾乎都綁大選」　陳其邁撇雙標：是民主實踐過程

宜蘭前進2021Meet Taipei　24家創新品牌代表隊揭曉

出國者白打高端　沈富雄罵陳時中「趙高」、高嘉瑜輕佻政客

高端混打BNT「領全新小黃卡」　他一看愣住超丟臉：真的是重打

300張「淨零」明信片送進總統府！　青年喊話蔡英文：不是口號

鄉民一面倒選2樓！13樓輸在「硬傷兩房」　網搖頭：空間最難妥協

央行明年繳庫預算上調近百億　楊金龍：拼2023年恢復至1800億元

粿粿《全明星》爆紅連拍3季！多家經紀公司緊盯「搶人戰結果出爐」

雲林連2起砸店鬥毆案件　張麗善道歉：我們非常痛心

直擊／客人吃「鬼增量辣度」送醫！鬼金棒人氣不減　還沒開店就排隊

國際熱門新聞

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

印度神童「4大預言成真」一次看　還有四災難

女歌手當眾脫褲　腿間水柱「射在粉絲臉上」

情侶看電影趁黑壞壞　員工都在看

20歲偷4725萬元秒消失！　美最大銀行搶案52年後偵破

司機低頭滑到人生登出　撞擊前1秒抬頭嚇爆

制裁盜版漫畫網站　日大出版社提刑事告訴

媽帶2歲女墜15公尺瀑布！他急跳水救人

彭帥控遭性侵消失逾10天　世界女網協會聲援

真子與小室圭抵紐約　公寓租金曝

歐盟第一國！　奧地利封鎖未接種疫苗者

印度神童又命中！詭搖連發「台人嚇壞」3災難倒數

民調：拜登滿意度降至41%新低　民主黨人不滿也增加

早餐最重要？醫師曝驚人事實：不吃根本沒差

更多熱門

相關新聞

某診所「AZ打成莫德納」　北市研擬開罰

某診所「AZ打成莫德納」　北市研擬開罰

台北市大安區某間診所12日將原本要接種第二劑AZ疫苗的23名民眾，打成莫德納疫苗，北市衛生局13日接獲通報後，緊急停止該診所第14期疫苗接種服務，並啟動民眾健康關懷。台北市衛生局15日表示，截至目前僅有1人表達身體不適，後續會持續關懷與追蹤，另針對診所疏失部分，待這2天再到診所調查、釐清相關狀況後再討論裁罰部分。

爆與陳時中無罩聚餐　郭台強今回應：跟部長不熟只是巧遇

爆與陳時中無罩聚餐　郭台強今回應：跟部長不熟只是巧遇

剪刀差拉大　通膨刺股市敏感神經

剪刀差拉大　通膨刺股市敏感神經

解封若放掉這措施　醫：會變成5月中下旬的雙北

解封若放掉這措施　醫：會變成5月中下旬的雙北

拜習會氛圍改善　戰略競爭不變

拜習會氛圍改善　戰略競爭不變

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情中國生鮮市場蝙蝠果子狸

讀者迴響

熱門新聞

男大生和海豚「人豚戀」6個月　結局悽慘

這群人現刑事局！茵聲：替全場女性告人

反骨走鐘獎大合照「N張都獨缺本本」！網疑：有心結？

快訊／台灣第一名拉麵出事了！客人吃「鬼增量辣度」送醫

KID掀開東區妹仔遮臉狗頭！一看是「10萬網紅」揭真相

蔡英文稱「核四在地震帶上」網一查傻了

小亨堡瘦身成功「超狂對比照曝光」

二伯走鐘獎「半球溢出馬甲」難得激辣現身

許瑋倫43歲冥誕！李威「連續14年沒缺席」發文看哭網

瑪莎惡少慘了！檢警狂抄幕後博弈暴力集團

國家級邊緣人連5天免費喝手搖杯

吃完薑母鴨…他「血管整條撕裂開」倒地猝死！

PRADA包裝百萬現金放家門遭竊　潤泰千金扮柯南擒賊

沐浴乳標錯價2包19元　老董認賠200萬被讚爆

郵局存款超過100萬...行員吐「1殘酷事實」

更多

最夯影音

更多
女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目

女碩生遭砂石車輾斃...家屬慟！泣訴司機蓄意殺人：她死不瞑目
單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

單手救星！日男神發明自動開瓶器 輕鬆裝上「一按即開」再壓秒蓋回

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

遭144km快速直球重擊頭部！　兄弟陳偉漢倒地流血緊急送醫

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

直擊60年歷史蘋果麵包創始店! 公開製作過程...童年回憶全湧上

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面