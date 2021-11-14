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PO文控「韓國瑜兒盜手遊帳號」！女大生道歉：他也是受害者

▲▼女大生指控韓國瑜兒子盜用帳號。（圖／翻攝Dcard）

▲女大生指控韓國瑜兒子盜用帳號。（圖／翻攝Dcard，下同）

記者陳羿妏／綜合報導

一名女大生今年8月間於Dcard爆料，網友「幽天」侵佔她的遊戲帳號、密碼，並貼出報案單，指稱該名網友是韓國瑜的兒子「韓天」，引起熱烈討論。當時，韓國瑜曾出面反駁，強調整起事件與兒子無關，韓家也向雲林縣警察局報案。不過，女大生今（14日）發出道歉聲明，表示韓天是遭人盜用照片，證明韓天也是受害者。

女大生於道歉聲明提到，她在今年8月9日、8月10日於Dcard上發表不當言論，指控韓天盜用她帳號、寶物，而後遭媒體大肆轉載報導，造成韓天名譽重大損害，然而，經查，相關行為與韓天無關，而是有心人士盜用韓天的照片、身分，並創設「幽天」帳號，做出上開行為，「韓天亦為受害者」，因此在此公開向韓天道歉。

回顧整起事件，女大生在Dcard上爆料，她有玩某款線上遊戲，認識了網友「幽天」，後來將多組遊戲帳號借給「幽天」，讓對方掛機，接著因為逐漸淡出遊戲，也忘了這件事情。後來再收到消息，帳號竟然已被「幽天」賣掉，回到遊戲中確認狀況，發現真的被賣給其他玩家了，氣得向「幽天」討回帳號。不過，經過多次交涉，女大生只拿回最主要的帳號，且遊戲角色值錢的裝備、虛擬寶物、遊戲幣都已被轉賣，對方還將帳號與自己的實名訊息綁定，等於帳號隨時都可能再被盜取。

女大生透過「幽天」的照片、Line帳號傳送的訊息等，認為玩家「幽天」就是韓國瑜的兒子韓天，因此氣得發文痛罵「韓市長請管好您兒子」，同時報警處理。

台南市警五分局當時表示，當事人向轄區內和緯派出所報案，指稱帳號被盜用，提出侵佔告訴，但報案人提供的帳號資料並非被告姓名。警方依照規定，受理、製作報案筆錄，交付三聯單，由於告訴人住在高雄，在台南讀書，案發地點是在高雄上網時被盜，因此依照單一窗口規定受理，函轉鳳山分局查處偵辦，台南警方沒有發動偵查，因此不知被告的真實身份。

▲▼女大生指控韓國瑜兒子盜用帳號。（圖／翻攝Dcard）

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