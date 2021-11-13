劉教授對賭朱立倫1億「挺陳時中」　網查名下的公司嚇傻：難怪

▲陳時中喝酒唱歌、沒戴口罩的影片瘋傳。（圖／翻攝網路）



記者鄒鎮宇／綜合報導

衛福部長陳時中去年脫口罩唱歌的影片曝光後，義守大學教授劉鴻陞出面澄清是朋友聚會，現場也沒有女陪侍，揚言拿1億元跟教職跟國民黨主席朱立倫對賭。對此，有網友查詢劉鴻陞的姓名後發現，劉鴻陞名下竟有6間公司，直言「看來這樣的身家別說1億，就算是10億也不在話下」。

「這實在很令人搖頭」，國民黨主席朱立倫11日表示，陳時中在防疫期間聚餐，除了脫口罩喝酒、唱歌之外，質疑現場疑似有女侍坐陪，強調若是相同的情況，「國民黨早就下台」。

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劉鴻陞12日受訪表示，該餐會邀請學界、商界及上市櫃老闆，因大家想見陳時中，才會邀請陳時中出席的，並豪賭1億元保證現場沒有女陪侍。對此，朱立倫事後表示，「廉政單位一定不能偏私一定要徹查，劉姓教授說要插賭1億，現在不必再談這些細節，大家共同來檢視。」

▲國民黨主席朱立倫。（資料照／記者李毓康攝）



有網友表示，劉鴻陞可以召喚陳時中部長出席飯局，又可以跟拿教職換朱立倫政治生涯並對賭1億元，一定來頭不小，除了父親是原國民黨立委劉憲同之外，「隨手查了一下，掛名在他名下的公司竟然這麼多間，不是老闆就是董事理監事，看來這樣的身家別說1億，就算是10億也不在話下」，

該文曝光後吸引不少網友留言，「結果是超級大咖，不然也請不動陳時中」、「原來人家真的拿的出一億欸」、「踢到鋼板了」、「以為撿到槍，結果是自爆彈」、「以前我們系上教授是另一間大學的董事，跟中小企業老闆也都很熟。覺得教授自己只是做身體健康的」、「私立的教授不是本職不太意外吧，而且能夠請到實業家來擔任教職對學生來說應該也很有意義，有些行政管理的問題沒遇過單靠教科書基本無解，能有大老闆講解絕對超值」。

據悉，劉鴻陞在美國拉文大學（University of La Verne）取得博士學位，並在義守大學任教10多年，專長在公共政策、公共管理，但因父親劉憲同的關係，與政商界關係密切，時常在臉書PO出與各路民代的合照。

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