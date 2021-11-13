身價8400億9度成中國女首富　成功過程宛如電影

▲「中國女首富」楊惠妍。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

中國大陸《2021胡潤女企業家榜》（Hurun Richest Women in China 2021）昨（12日）公布百富榜前50名女企業家，列在第一位的女首富是碧桂園集團董事會聯席主席楊惠妍。這是她第九次成為中國女首富，身家估計有人民幣（以下幣值同）1850億元（約台幣8401億元）。

楊惠妍本身就是富二代，從小被培養成為集團接班人，第一次成為女首富時只有25歲。她高中前往英國留學，大學則在美國俄亥俄州立大學就讀，但進入集團工作前都非常低調，身邊朋友都不知道她的富二代身分，直到進入公司，也是從實習做起，一步一步往上爬，才能有今天的身家。

▲楊惠妍（右）。

綜合陸媒報導，這個女首富榜前50名中國女企業家總財富1.9兆元，40歲的楊惠妍財富縮水18％，仍以1850億元第九次成為中國女首富；龍湖的吳亞軍今年57歲，財富縮水14％，仍以950億元重新成為中國白手起家女首富。至於最年輕的白手起家女企業家，是47歲、從事化工原料的彤程新材4張寧，財富180億元。

首席調研官胡潤表示，今年前50名女企業家的平均年齡比去年大了6歲，達到57歲，繼承財富的比例也比去年高了10個百分點，達到40％，是胡潤女企業家榜發布16年以來第二次最高，2012年也曾達到40％。主要原因是今年我們百富榜涵蓋了港澳台企業家，平均年齡比較大，且繼承的多。

另外，這份名單中有9人是1980年後才出生的，比去年多了2位以繼承財產而上榜的。這9人分別是中生製藥29歲的謝其潤、龍光地產32歲的紀凱婷、福萊特玻璃34歲的阮澤雲、合盛矽業37歲的羅燚、蘇商集團38歲的嚴昕、達利食品38歲的許陽陽、娃哈哈39歲的宗馥莉、碧桂園40歲的楊惠妍、新希望41歲的劉暢。

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