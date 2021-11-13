OL控主管性騷擾「要讓妳爽」　反被爆傳乳溝圖調情：我屁股Z罩杯

▲OL指控主管性騷擾，結果被反控。（示意圖，與本案件無關／pexels）



記者崔子柔／綜合報導

將來銀行一名OL日前指控，主管對她言語性騷擾，包括「要讓妳爽」等內容，求償精神慰撫金等共19萬8560元，沒想到主管反控她曾傳乳溝貼圖，並稱「我屁股有Z罩杯」，最後台北地院判2人互賠對方5萬元。

根據判決書內容，OL提供Telegram軟體上的對話內容，主管在去年3月傳訊息說，「我要妳來就是要讓妳爽的啊」、「頂嘴啊」、「哎呀沒感受到啊？那我下次頂再大力一點」等。

OL指控，主管多次對她傳送有性暗示的訊息，讓她造成心理創傷，要求賠償心理醫師門診2500元、心理諮商10次1萬6000元、醫藥費60元、因憂鬱症留職停薪1個月薪資8萬元、精神慰撫金10萬元，共19萬8560元。

不過主管辯稱，該女在去年2月到職後就常向他請教問題，為了不要有長官架子，才開玩笑拉近關係，是希望該女能盡快融入團隊，2人的互動也沒有跡象顯示她感到不舒服，直到去年4月糾正她不要和同事惡性競爭後，她就不再維持私下聯絡，沒想到還指控性騷擾。

主管也貼出對話內容反擊，去年2月底OL在傳訊息稱「又不是乳溝，有什麼好偷看的」、「看來你是想看乳溝的樣子」，並傳送一張女性胸罩貼圖、背面裸體臀部著胸罩貼圖，「公司裡好像只有我治得了你，噗」，去年3月又說，「你幹嘛盯著我的屁股看」、「要看你就看，我屁股有Z罩杯吧」、「我只知道你有M傾向」、「要給special的？」、「還好你平常有在練身體，應該OK的」，主管強調這些內容讓他感到性別羞辱，但當時怕遭同仁議論選擇隱忍，沒想到被控性騷擾，讓他無法忍受側目而離職，要求OL賠償10萬元。

台北地院法官認為，2人互傳有暗示性的調情訊息，都屬於職場性騷擾行為，而雙方學歷、薪資等社經地位差距不大，判2人互賠5萬元，對於OL心理治療費用，則認定是因她遭同事排擠衍生，與性騷擾無關，因此駁回相關求償，可上訴。