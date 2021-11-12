美魔女間諜潛國內最大光源廠　竊設計機密到中國賺大錢被收押

▲南部科學園區光電大廠傳出有內鬼。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

南部科學園區某光學大廠傳出2名女員工，涉嫌勾結中國大陸分公司的業務經理，將公司產品設計機構圖、分析系統和零件採購等機密資料偷出，設立新公司在大陸營利，不法獲利超過1000萬元，檢、警專案小組發動搜索後將涉案的王女聲押獲准，另一名涉案的陳女則諭知6萬元交保並限制住居，成為首件偵辦南科園區違反營業秘密法案件。

保二刑大是在今年3月接獲某光學大廠報案，指稱公司有員工疑似竊取營業秘密，並前往中國大陸設立公司營利 ，該公司因為是國內知名人造光源和光譜分析技術領先廠商，主要產品為太陽能電池光譜響應量子效率量測設備、太陽光模擬系統和5G影像晶片檢測儀，其中，太陽能電池光譜響應量子效率量測設備台灣市佔率第一，主要外銷國外市場，美國大廠Amazon、First Solar都是其客戶。

▲檢、警進行搜索。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方報請檢方組成專案小組調查發現，王女（37歲）是發現公司創業元老，得知公司技術具有相當市場價值，竟與公司大陸地區業務經理，分別在大陸及台灣設立公司，由她非法取得公司「零件採購」資料，並透過陳女（42歲）取得「產品設計機構圖」、「分析系統」等營業秘密資料後，在大陸地區營利，初估不法獲利達1000萬以上。

檢方搜索偵辦後，將兩人拘提到案，兩人否認犯行，檢方向法院聲請王女羈押禁見，法院裁定交保後，檢察官不服提起抗告，才獲得裁定羈押禁見獲准；另名被告陳女則諭知6萬元交保並限制住居，檢警仍持續追查有無其他共犯。