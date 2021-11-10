他要求先罰瑪莎拉蒂3煞「這2點」…怒嗆：把人打到昏迷非現行犯？

記者陳羿妏／綜合報導

台中市一名18歲宋姓大學生7日凌晨切換車道時，不慎與一輛瑪莎拉蒂擦撞，怎料，他竟被對方3人拉下車，打到顱內出血、顱底骨折，現仍於加護病房搶救。警方9日依殺人未遂罪，將卷證送往地檢署，但等到今天要尋人時，3名歹徒一度下落不明，稍早警方指出，目前已掌握3人行蹤。另外，市長盧秀燕獲悉此事，趕赴醫院向家屬致歉，允諾會嚴查，而台中市議員黃健豪也發文，建議市府從「沒戴口罩、亂丟菸蒂」等小地方開罰。

▲男大生遭強押下車暴打。（圖／記者游瓊華翻攝）

據悉，事發當時2車發生碰撞，瑪莎拉蒂一行人立刻打電話撂第二台車前來助陣，並持棍棒下車，但警方到場時，只見男大生同學坐一邊，動手3人坐在另一邊，並無衝突發生，動手的3人還一副沒事的樣子，悠閒坐在路邊抽菸，由於並非現行犯，3人陸續前往警局製作筆錄，結束後便離開派出所，待警方掌握相關事證後，才陸續將3人帶回，並依殺人未遂、妨害秩序等罪嫌移送地檢署偵辦。

「把人圍毆打到昏迷不是現行犯？」台中市議員黃健豪稍早於臉書發文表示，針對這起車禍，他已要求台中市警察局嚴辦、重懲，而行車紀錄器清楚拍下，手持棍棒動手圍毆叫囂的惡徒，但台中市警方卻說這不是現行犯「這個態度刷新我的三觀！也刷新市民的三觀！」

▲男大生顱內出血、顱底骨折。（圖／民眾提供）

黃健豪說，面對這些無視公權力、藐視警方、擾亂一般市民生活的混蛋少年仔，他們對法律、公權力無感，那政府就該有責任讓他們很有感，應全部用最嚴格、最重的標準執行法令，不得輕放；他建議市府，可從小的地方開始，毆打現場每一個人都沒戴口罩、亂丟煙蒂，依據行車記錄器應逐一開罰，未繳就強制執行。

▲市長盧秀燕向家屬鞠躬道歉。（圖／記者游瓊華攝）

另外，黃建豪提到，「治安方面，對這些小弟的所屬集團，台中市警方要強勢執法，加強盤查車輛、營業場所及所屬人員，並調查此案中瑪莎拉蒂車輛、其它支援車輛的購買資金來源，是否涉及洗錢及詐騙，近期台中市治安敗壞，多與相關行業有關。重點不只是這些在馬路上毆人的混蛋少年，更重要的是在他們背後，誰讓他們膽敢無視人命，一個小擦撞，卻能幾分鐘內叫10多人到場，這根本就是組織犯罪的等級！」

最後黃建豪表示，「市長盧秀燕已承諾重視此案，而我也跟市長說，要用盡所有手段，遏止這些社會毒瘤在台中流竄，並再次提醒，警方必須要自重，才不會讓這些惡徒囂張！下週警察部門質詢，請局長好好交代！」

▼台中市議員黃健豪建議市府先從小地方開始罰。（圖／翻攝黃健豪臉書）

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