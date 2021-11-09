英文好、薪情佳！　調查發現逾7成最頂月薪超過40K

▲2021企業調查顯示，英文好的求職者薪情佳。（圖／忠欣公司提供）

記者許敏溶／台北報導



進入後疫情時代，英文將是在職場勝出的要件！根據今天最新公布的調查發現，企業招募新進人員的TOEIC Listening and Reading測驗平均成績，從2012年的520分提高至612分，顯見企業對員工英語力要求愈來愈高，而調查也發現，只要英文好，面試機會不但多，企業開出薪水也高，有7成以上最頂月薪資可破4萬元。

在新冠肺炎影響下，不論對剛畢業的社會新鮮人，或是有意轉換跑道尋求職涯新發展的上班族來說，這兩年來都受到嚴重衝擊，為瞭解就業市場狀況，TOEIC台灣區總代理忠欣公司每三年針對台灣中大型企業及求職者進行外語職能管理調查，最新一次調查在今年3月進行，共訪問240家企業，並在今（9日）公布。

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忠欣公司指出，這份〈2021年臺灣中大型企業及求職者外語職能管理調查報告〉，除了以問卷訪問企業外，更與104人力銀行合作，以大數據探查徵才者及求職者的資料，描繪出英語能力與英語證照對於個人在求職、晉升、以及薪資條件上的實際狀況。

▲2021企業調查顯示，英文好的求職者薪情佳。（圖／忠欣公司提供）

根據調查發現，接近6成（59.2%）受訪企業表示，與過去3年相比，公司內有愈來愈重視英語程度趨勢，更有近7成（69.2%）受訪企業認為，有提高英語溝通能力的求，對招募新進員工時會參考英語測驗成績，英語能力越高的人才也有可能爭取到更好的薪資條件，英文好面試機會不但多，企業開出薪水也高，有7成以上最頂月薪資可破4萬元。

調查也發現，台灣產業重心之一的電子資訊業，對求職者具備精通英語能力遠較其他產業更高，從2018年至去年，曾在人力銀行網站徵才的電子資訊業，有5成左右強調英語聽說讀寫都要精通，尤以去年最高，達5成3以上。

一零四資訊科技公司資深副總經理鍾文雄分析，與過去幾次調查比較，2012年調查時，企業招募新進員工的多益成績門檻為520分，今年已提升到612分，近10年來，企業越來越重視英語能力，成為職場基本能力的趨勢十分明確，且要求愈來愈高。

▲2021企業調查顯示，英文好的求職者薪情佳。（圖／忠欣公司提供）

鍾文雄更舉例，大學畢業生平均起薪大約30K元，若是有要求英語能力職務，薪資則可從32K起跳。理工科大學畢業生起薪較高，大約38K，若是有英語要求的則可到46K，而在2020年，有多益證照且英語能力好的求職者，平均一人得到企業邀約面試的次數為32.7次，但沒有多益證照求職者，則只有21.5次，在在顯示英語能力在職場的重要性。