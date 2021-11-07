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被伴侶問1句話愣住了！她與團隊打造最狂牌卡「跟自己親密」40招

▲▼全球首創、台灣製造的「臉紅紅深度床遊牌卡」，其中一套「Make love myself」以女性身體需求為主而設計。（圖／女人迷提供）

▲全球首創、台灣製造的「臉紅紅深度床遊牌卡」，其中一套「Make love myself」以女性身體需求為主而設計。（圖／女人迷提供，下同）

記者林育綾／台北報導

「性話題」除了會被臉書等社群平台「噤聲」，在很多人眼中也是禁忌，無法公開暢談，只能關起門暗自摸索，又或者理所當然認為這是一件「必須跟別人一起發生的事」。不過「臉紅紅深度床遊牌卡」主責柯采岑說，曾經被伴侶問過怎樣才會更舒服時，當下愣住了，後來才發現很多人跟自己一樣，跟自己的身體親密度不足，所以也不知道怎麼回答這個問題。

▲▼全球首創、台灣製造的「臉紅紅深度床遊牌卡」，其中一套「Make love myself」以女性身體需求為主而設計。（圖／女人迷提供）

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▲「Make love myself」牌卡總共40張，是與自己建立親密的40個起點。

全球首創、台灣製造的「臉紅紅深度床遊牌卡」，其中一套「Make love myself」以女性身體需求為主而設計，希望顛覆許多關於性的刻板印象和理所當然，也不限制玩家的性取向和性別認同。而開發及設計團隊中，女性成員也佔了多數，認為親密應該從「跟自己開始」，鼓勵大家先認識自己的身體。

柯采岑說，這套牌總共40張，很多人誤以為就是「40種自慰的方式」，其實並非如此，而是「與自己建立親密的40個起點」，牌卡內容循序漸進，像是試著寫一封情書給自己的身體、為自己選喜歡的香氛、照著鏡子然後畫下自己的陰部、跟自己好好泡個澡。

▲▼全球首創、台灣製造的「臉紅紅深度床遊牌卡」，其中一套「Make love myself」以女性身體需求為主而設計。（圖／女人迷提供）

▲牌卡內容循序漸進，像是試著寫一封情書給自己的身體、為自己選喜歡的香氛、照著鏡子然後畫下自己的陰部⋯等。（圖／女人迷提供）

她解釋，包括自己在內，以前在談論性愛時，都覺得這件事必定要跟他人發生，或必定跟他人有關；不過很多時候，人們無法享受性愛或開始感到無趣的原因，很可能是不夠了解自己的身體怎樣才會舒服，也跟自己的身體不夠親密，於是將「性」這件事的創造性不斷讓出去，讓給了伴侶的視角、讓給了A片或A漫的情節、讓給了習慣的體位⋯等等。

今年女人迷推出的兩套臉紅紅床遊牌卡，一套是「自助親密」(Make Love To Myself)，主打「跟自己玩」；另一套是「混打前戲」(A Loving Foreplay)，主打「跟別人玩」。

而她透露，從開賣到現在1個多月，仍然是「跟別人玩」的這一套賣得更好；「跟自己的親密」接受度相對不高，她與團隊猜想，大家也理所當然認為「性」就是一件優先跟別人一起發生的事。

▲▼全球首創、台灣製造的「臉紅紅深度床遊牌卡」，其中一套「Make love myself」以女性身體需求為主而設計。（圖／女人迷提供）

▲全球首創「臉紅紅深度床遊牌卡」一套主打跟自己玩，另一套為跟別人玩。（圖／女人迷提供）

她分享，曾經有個伴侶問過她，用什麼方式能夠讓她更舒服時，「我發現自己愣住了，答不出來」。尤其身為女性，談及性的語言可說是相當貧乏，一方面是社會價值觀總教導如何做一個好女孩，而所謂的好女孩，似乎不能把性的話題掛在嘴邊，更難以開口說出自己的需求。

特別是跟異性發生性行為時，很多時候性愛的開始與結束，都是以男性為主，因為男性的器官狀態很明顯；但女性不一樣，女性的性器官非常「內隱」，「我們並不是要責怪男性，這也不是男生的錯」，但她認為，女性也可以有自己的性語言、對愉悅的需求和表達，而這套牌卡的使命之一，就是能讓更多人「可以掌握自己談性的語言」。

▲▼全球首創、台灣製造的「臉紅紅深度床遊牌卡」，其中一套「Make love myself」以女性身體需求為主而設計。（圖／女人迷提供）

▲牌卡設計的靈感，許多來自「愛與親密關係教練」汪曉薇（左）的建議。（圖／女人迷提供）

柯采岑說，「當我們之所以能夠回答伴侶，怎樣才會更舒服，一定是我們已經了解自己，不必照著A片或伴侶的視角，而是我們可以真正表達我們的想法和需要」，這是「跟自己玩」這套牌卡設計的重要之處。不過牌卡的挑戰也在這裡，「我們理解，性很容易被視為主要是兩人的互動，但我們鼓勵大家先建立認識自己身體作為開端，這是一個長期的溝通旅程」。

▲▼全球首創、台灣製造的「臉紅紅深度床遊牌卡」，其中一套「Make love myself」以女性身體需求為主而設計。（圖／女人迷提供）

▲關係與性愛教練汪曉薇（左）、臉紅紅床遊牌卡主責柯采岑（右）。（圖／女人迷提供）

牌卡設計的靈感，許多來自「愛與親密關係教練」汪曉薇的建議，柯采岑再次強調，這不是40種自慰方式，印象深刻其中一張牌卡，是要玩家照鏡子找出身上「性感」之處，而她在嘗試的過程發現，「我從來沒思考過自己哪裡性感，一直以為這件事要由他人來告訴我，甚至覺得自己跟『性感』這樣的形容詞距離非常遙遠」；不過某次運動結束，她照著鏡子發現，肌膚上還留著汗水，凸顯了鎖骨，「我才發現，其實我是蠻性感的。」

她認為，這套牌卡也是重新創造一個觀看自己的觀點和方法，尤其以前習慣看自己不滿意的地方，例如臉上又長出痘痘、最近吃太多、哪裡變胖，「而它鼓勵你去翼望自己，欣賞和看見自己性感之處，進而和身體的各處展開親密的互動。」

柯采岑也說，跟自己建立親密，40個方法其實一定不夠，所以鼓勵大家從這些牌卡當中，去分類自己所喜歡的方式，再去延伸探索，當然這些牌卡當中一定會有不喜歡的牌，那麼也不要緊，可以依照自己的喜好跳過，不必勉強自己。

▲▼全球首創、台灣製造的「臉紅紅深度床遊牌卡」，其中一套「Make love myself」以女性身體需求為主而設計。（圖／女人迷提供）

▲跟自己建立親密，40個方法一定不夠，所以鼓勵大家從這些牌卡當中，去分類自己所喜歡的方式，再去延伸探索。（圖／女人迷提供）

而另一套「跟對方玩」的牌卡，在設計之前，他們做了關於性愛的調查問券，發現有近8成的人，在性愛的環節上最重視「前戲」。但這套牌也不僅僅是著重在前戲，而是40張與親密對象的遊戲提案，包括練習用眼神傳遞訊息、一起寫下彼此的性幻想清單、詢問對方最想被觸摸哪裡、一起打一場枕頭仗⋯等等；即使現在沒有對象，也很適合收藏當作「挑逗資料庫」。

▲▼全球首創、台灣製造的「臉紅紅深度床遊牌卡」，其中一套「Make love myself」以女性身體需求為主而設計。（圖／女人迷提供）

▲▼特別的是，這次牌卡有「防水」設計。（圖／女人迷提供）

▲▼全球首創、台灣製造的「臉紅紅深度床遊牌卡」，其中一套「Make love myself」以女性身體需求為主而設計。（圖／女人迷提供）

特別的是，這兩套牌卡有「防水」設計，也因此在製作上更有挑戰，但這是經過上一代牌卡問券調查後得到的意見，決定在此次優化，發現大家不只想在床上玩，還能帶到不同地方放鬆。

柯采岑說，任何人都覺得跟自己親密，甚至要進入這個情境，不是很容易的一件事，卻也看作是「生活中不重要的一件事」，人們總是覺得有更重要的事情優先，等忙完100件事之後再來做，所以這次特別附上使用手冊，還準備了3段音頻，幫助玩家可以更容易開啟這趟旅程。

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