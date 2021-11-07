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每分鐘11人餓死比新冠致命！工作8天才能買1餐、小孩餓到沒力氣玩

▲▼世界展望會最新報告指出，疫情造成糧價飆漲，全球每分鐘11人死亡，已超越新冠肺炎致命人數。（圖／台灣世界展望會提供）

▲世界展望會最新報告指出，疫情造成糧價飆漲，全球每分鐘11人死亡，已超越新冠肺炎致命人數。（圖／台灣世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

新冠疫情肆虐也造成糧價飆漲，加劇全世界飢餓危機，其中南蘇丹人必須工作8天，才買得起一餐。根據世界展望會報告指出，目前全球每天因飢餓死亡的人數，已超越每日新冠肺炎死亡病例，平均每分鐘約有11人因急性營養不良而死亡，兒童尤其首當其衝。台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，盼望「Taiwan Can Help」不只發揮在新冠肺炎抗疫行動，更能幫助全球兒童免於飢餓。

世界展望會發佈《糧價衝擊：新冠肺炎如何導致兒童營養不良與如何預防局勢惡化》報告，發現受疫情影響，世界各國糧價都有上漲，但對南蘇丹、敘利亞等脆弱國家的衝擊最大。報告指出，美國人平均只需工作1小時就買得起米、雞蛋等10項基本食材，南蘇丹人卻必須工作8天，才買得起一餐所需的食物。

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▲▼世界展望會最新報告指出，疫情造成糧價飆漲，全球每分鐘11人死亡，已超越新冠肺炎致命人數。（圖／台灣世界展望會提供）

▲7歲的艾芙琳餓到沒力氣玩，和家人常常不知道下一餐在哪，只能靠鄰居偶爾分些食物勉強過活。（圖／台灣世界展望會提供）

住在烏干達7歲的艾芙琳（Evelyn）已經餓到沒有力氣玩耍，她的媽媽安奈特（Annet）說，他們曾經連續4天沒東西吃，常常不知道下一餐在哪。而艾芙琳的爸爸詹姆士（James）曾有穩定收入，但疫情奪走了他的工作，現在家裡完全沒有存糧，只能靠鄰居偶爾分些食物，勉強過活。

《糧價衝擊》報告顯示，當糧價飆漲，各國經濟活動又因封城而減少，造成失業率上升與個人薪資下滑，家庭能用來購買食物的錢相對減少，全球飢餓與營養不良人數就持續增加，平均每分鐘約有11人因急性營養不良而死亡，超過每分鐘因新冠肺炎而死亡的7人。

▲▼世界展望會最新報告指出，疫情造成糧價飆漲，全球每分鐘11人死亡，已超越新冠肺炎致命人數。（圖／台灣世界展望會提供）

▲世界展望會最新報告指出，疫情造成糧價飆漲，全球每分鐘11人死亡，已超越新冠肺炎致命人數。（圖／台灣世界展望會提供）

世界展望會在糧荒地區設立營養中心，工作人員用尺量測兒童的手臂圍，來了解他們營養不良的程度，並提供營養補充品，因為嚴重營養不良除了影響發育，也可能為孩子的智力發展帶來某程度的損害，需要及時治療。

兒童在飢餓危機中首當其衝，相較於成人，孩子更需要營養，也更容易因營養不良或飢餓相關疾病而過世。國際世界展望會總裁安德魯．莫利（Andrew Morley）表示，全球糧價飆漲，有可能使1400萬名兒童面臨他們本不該遭遇的急性營養不良或發育不良， 這些孩子因此無法充分發揮潛能，真的非常令人心碎。

▲▼世界展望會最新報告指出，疫情造成糧價飆漲，全球每分鐘11人死亡，已超越新冠肺炎致命人數。（圖／台灣世界展望會提供）

▲台灣世界展望會透過飢餓三十募款，在南蘇丹、索馬利亞、阿富汗、敘利亞等脆弱地區進行糧食援助與兒童營養治療。（圖／台灣世界展望會提供）

台灣世界展望會透過飢餓三十募款，在南蘇丹、索馬利亞、阿富汗、敘利亞等脆弱地區進行糧食援助與兒童營養治療，搶救生命岌岌可危的孩童。同時匯聚台灣資助人的愛心，於烏干達、衣索比亞、瓜地馬拉等受氣候變遷影響、糧食產量不足的國家，推動健康營養與糧食保障方案，培訓家庭為孩子預備營養餐食，並逐步提升社區的作物產量，也邀請大眾一同響應。

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