激戰人妻產子辯「不知女方已婚」　小王自簽切結書打臉

▲高雄陳姓男子當第三者遭判賠18萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名陳姓男子2017年在網路上認識一名尚未離婚的李姓女子，雙方發生性關係，李女還因此懷孕，李女在離婚5個月後產下一子，李女前夫算了日期驚覺「孩子可能不是自己的」，憤而向陳男提告求償100萬元，陳男辯稱是李女隱瞞已婚事實，但法院審理時發現，陳男曾在李女父親要求下，曾簽下「李女離婚法律在訴訟期間，維持正常社交互動關係人際往來」的承諾書，顯見陳男早知李女已婚身分，因此判決陳男應賠償李女前夫18萬元，可上訴。

陳男是2017年7月在網路上認識李女，沒多久就發生關係進而交往，李女在2018年1月間與丈夫離婚，並在同年6月間產下一子，李女丈夫是在接獲戶政人員通知時，才知道前妻生了小孩，因兩人離婚前就感情不睦，懷疑李女還沒離婚就和別人在一起，經追查後，確認孩子的生父就是陳男。

陳男也坦承自己就是孩子的父親，但他強調自己和李女發生性行為時，不知道李女是已婚身分，李女前夫於是提告求償100萬元。

法官審理時，李女證稱和陳男2017年7月開始發生性行為，一開始沒告知還沒離婚，但發生性行為的隔天就和陳男說已婚，陳男好像不太高興可是沒多說什麼，她有告知陳男都回娘家住，正在辦離婚等狀況。

同年9月間，陳男在李女的住屋遇到李父，李父告誡並阻止陳男與李女繼續交往，並要求陳男簽下承諾於李女離婚法律在訴訟期間，維持正常社交互動關係人際往來的切結書。

法官審理後根據李女生產的時間推算，兩人發生性行為應是在2017年9月或10月，且陳男在9月簽下切結書，可知陳男與李女不倫時是知道李女有老公。

而李女在2018年4月時，曾傳送「和你認識的最初早就已經搬回家住，早就分居，也已經在辦手續，或許是因為自卑，或許是害怕異樣的眼光，…，所以只要有人問，我都說已經離婚了」、「並非故意欺騙，你就算不懂我的感受，也不能這樣誤解我，我不是你想像中那樣的人」給陳男，因此認定陳男早就知道李女已婚，已侵害李女前夫原配權益，判陳男應賠18萬元，可上訴。