蔡英文接見歐洲議會官方訪團　「期待建立可對抗假訊息民主聯盟」

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文4日於總統府接見歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組代表團時表示，過去這段時間，歐洲議會是台灣外交新聞的焦點，她期待建立可以對抗假訊息的民主聯盟，持續加強與更多國家的交流。

蔡英文表示，這是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，具有重大意義。她強調，過去這段時間歐洲議會是台灣外交新聞的焦點，外交部長吳釗燮也剛結束訪歐洲的行程，他跟歐洲議員的互動也同樣受到關注。

蔡英文說，歐洲議會上個月通過台歐盟政治關係的報告，這是一大新聞更是一股強勁的支持；駐歐盟蔡明彥大使告訴她，這份報告的支持率高達86.3％，是這個會期支持率第二高的報告，她向在場議員們的支持表達感謝，她相信會繼續深化夥伴關係。

蔡英文表示，上個月台灣跟捷克簽署合作備忘錄，一起面對駭客攻擊的挑戰，這次訪團來訪也是要一起面對複合式威脅以及假訊息的作法。

蔡英文指出，期待建立可以對抗假訊息的民主聯盟，持續加強與更多國家的交流，包括澳洲也是正式合作夥伴，一起共強化國際執法合作，同打擊網路犯罪，並且面對假訊息的危害。

蔡英文強調，面對全球性挑戰合作對象從印太區域擴大到其他國家，在對抗假訊息上，台灣也願意分享經驗，確保民主自由的生活方式。

▼總統蔡英文。（圖／總統府直播）

