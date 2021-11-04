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社會 社會焦點 保障人權

空軍上尉值勤偷溜！載女部屬外出嗨喝　還騙去摩鐵硬上…下場慘爆

▲黃姓男子於2020年間3月間不滿女友欲求去，竟以鐵鍊將女友囚禁在牆壁上，甚至捆綁在行李袋中控制其行動，還4度硬上性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

▲空軍上尉軍官擅離職守，還硬上女部屬慘遭查辦，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／屏東報導

屏東空軍料配件總庫一名上尉軍官阿健（化名）擅離職守，載著女部屬外出買酒喝，還將人載到摩鐵硬上，讓對方身心受到極大創傷，而事後阿健的誇張行徑也被依現役軍人犯強制性交罪及陸海空軍刑法長官擅離部屬罪，合併判處2年徒刑，但因其已與女部屬達成和解，再加上他也因此丟了軍職，法官最終給予他緩刑5年。

根據判決，阿健在空軍料配件總庫擔任駐地部隊副主管，而他2019年8月間擔任駐隊官，本應在庫房執行督導所屬人員的執勤狀況、全班指揮及處理庫房營內外區突發狀況等勤務，並兼任單位防颱搶救組組長，針對各項災損（害）指導處置方式並將情況適時回報總庫高勤官等執掌，他身為擔任警戒職務之人，不得擅離部屬及勤務所在地，但他卻擅離自離營，甚至還帶著女部屬外出。

經查，當天阿健先是與女部屬去買酒，並在喝酒後以要休息為由，帶著女部屬到摩鐵，但沒想到他卻硬上對方得逞，導致女部屬身心受到嚴重創傷。之後因女部屬室友察覺有異，陳報上級長官後，全案才因此曝光，而阿健所屬部隊則立刻將他撤職查辦。

檢方事後偵結，將阿健依違反陸海空軍刑法及妨害性自主罪起訴。屏東法院審理時，女部屬出面證稱，當她不斷哭泣時，阿健便停止犯行，可見阿健還知道有所節制，與暴力毆打、大發獸慾者有別，而阿健也已賠償女部屬並達成和解，女部屬也表示願意原諒，再加上阿健案發後已丟了軍職，目前從事鐵工，法官在考量全案情狀後，依法將他判刑2年，但給予緩刑5年，且應向公益機構或團體提供100小時的義務勞務，及接受法治教育6場。

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