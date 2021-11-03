警政署訪查3家模擬槍製造廠　嚴格審核專案出口防堵流出市面





▲警政署經濟部人員訪查國內3家可合法出口模擬槍業者，防堵模擬槍流入台灣市面。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文已在2020年6月10日修正通過，內政部警政署希望從「加重刑罰」、「源頭管理」雙管齊下，降低改造槍枝可能性，保障民眾生命及財產安全。同時警政署為落實源頭管理，國內已全面查禁模擬槍，一律禁止製造、販賣、運輸、轉讓、出租、出借、持有、寄藏或意圖販賣而陳列公告查禁之模擬槍。

▲警政署經濟部人員訪查國內3家可合法出口模擬槍業者，防堵模擬槍流入台灣市面。（圖／記者張君豪翻攝）

但另方面，政府為須兼顧模擬槍管理、與經濟營利層面，警政署證實有例外開放廠商，得生產模擬槍「專供外銷」及研發用途，但為提高管制密度，現行國內廠商模擬槍生產辦法從「報備制」修正為「許可制」廠商事先向警察機關申請許可後，方可製造、販賣、運輸或轉讓模擬槍。

今年5月至11月間，警政署會同經濟部組成聯合稽查小組，至台灣3間已取得經營模擬槍輸出入、製造許可的業者廠房內進行實地訪查，初審均符合相關規定。

警政署指出，國內目前有三間玩具槍公司係可進出口模擬槍的廠商，辦理模擬槍進出口前，都須向經濟部申辦槍枝商品登記，經警政署保安組審核後使得生產，且在出口前須向公司所在地警局報備審核，包含槍型、生產數量，經警方審核無誤後方得報關出口；進口部份則以研發、生產槍枝所需零組件為限，也必須通報審核。

警政署將持續督請各警察機關落實源頭管理，保障合法廠商權益，強力取締非法，避免有不肖業者藉合法掩護非法，或製造時以多報少，使模擬槍流入市面，成為改造槍枝來源，危及社會治安。

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