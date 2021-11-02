9歲小妹被逼嫁「55歲已婚大叔」　塔利班回應了

▲阿富汗一名9歲女童被家人以6萬新台幣代價，賣給一名55歲已婚男子。（示意圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

阿富汗巴德吉斯省（Badghis）一名父親阿卜杜勒（Abdul Malik）為養活家人，決定將9歲女兒帕瓦娜（Parwana Malik）嫁給已婚55歲男子科爾班（Qorban）換取金錢食物，消息引發國際關注。對此，巴德吉斯省塔利班（Taliban）領導人表示，他們將展開分發食物計劃，杜絕類似事件再次發生。

據悉，帕瓦娜與家人生活在巴德吉斯省的一處難民營，原本還能靠著國際人道援助及打工的微薄收入度日，但自從塔利班8月15日掌權後，國際的援助資源逐漸枯竭，加上國內經濟崩潰，日子變得越來越難過，他們甚至買不起最基本的生活必需品，例如食物。

父親阿卜杜勒為養活全家人，決定帕瓦娜賣給已婚55歲男子科爾班，這已經是他第二次賣女兒，強烈的罪惡感、羞愧及擔憂逼得他近乎崩潰，事實上他為了保住女兒，曾經拚命找工作、借錢及乞討，但生活仍然過不下去，「我們這個家有8名成員，為了其他家人能夠活下去，我不得不賣掉她」。

▲帕瓦娜與家人生活在巴德吉斯省的一處難民營。（示意圖／路透社）

其實依阿富汗法律，15歲以下童婚是違法的，但多年來仍在民間普遍發生，而在阿富汗經濟崩潰後，類似案例越來越多。科爾班最終以價值20萬阿富汗尼（約新台幣6萬元）的羊群、地契及現金完成交易，但他堅持這不算婚姻，因為他已有老婆小孩，「我只會把她視為家人一樣看待，我會很和善的」。

根據《觀察者網》引述CNN報導，巴德吉斯省塔利班領導人表示，他們將展開分發食物計劃，以杜絕家庭買賣女兒情況再次發生，塔利班司法部門發言人賈拉魯丁表示，「一旦我們實施這個計劃，如果他們繼續賣孩子，我們就會把他們送進監獄」，但他沒有公布具體的做法及細節。

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