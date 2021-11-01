情侶百年佛塔上「激戰」影片瘋傳！被逮掰：以為很隱蔽沒人看到

▲泰國男女在清邁市中心的百年佛塔上「野戰」。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

泰國一名48歲男子近日與前女友見面，沒想到兩人疑似舊情復熾，竟當街在歷史古蹟後方上演活春宮，結果路過的民眾看到便拿手機出來紀錄全程，之後他們也遭到外界批評，警方到場後也對兩人進行開罰，而該名男子也對自己的行為感到抱歉，原本以為在後面做，沒有人會看到。

據《每日星報》報導，48歲的泰國男子查蘭姆（Chalerm）與42歲前女友西里拉尼（Sirirani），上個月22日約在清邁一處古蹟遺址前碰面，沒想到兩個人卻舊情復熾，直接在古蹟後方打起野戰。

兩人激戰的畫面被一旁的路人拍了下來，19秒影片上傳網路後，在泰國社交媒體瘋傳，引發外界痛批，除了直指他們在公眾場合行為不檢外，也怒噴他們褻瀆佛教文化，最終警方也到場對兩人進行開罰。

警方到場後，兩人也承認光天化日下在歷史遺跡附近發生性關係，他們表示，原本見面後沒打算發生關係，但抱著抱著就忍不住了，查蘭姆說：「我當時認為沒人可以看到我們在後面做什麼，因為那裡看起來很隱密。」

最後，查蘭姆也針對自己的行為向公眾道歉：「我不是有意要褻瀆古蹟的，我向清邁人民道歉，我保證不會再發生這種情況。」

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