只是路過居酒屋…台大博士遭店狗狂吠！還被老闆狂毆　衰爆怒提告

▲黃姓博士只是路過居酒屋就遭店狗吠，老闆還以為他欺負狗，怒拿球棒狂毆，他氣炸提告求償。（示意圖／視覺中國）

記者陳韻如／台北報導

一名黃姓台大博士日前經過北市中山區一間居酒屋，店犬突然狂吠，沒想到坐在店內的張姓老闆見狀，誤以為他在欺負狗，竟拿球棒朝他狂打，導致他雙手多處挫傷，腰椎也因此拉傷。黃男事後對張男提告求償，法官審理後，則判張男須賠償6萬3540元。

黃男主張，他跟張男互不相識，2019年2月間他只是經過張男的居酒屋前，店犬就突然對他吠叫，張男一聽就突然持球棒衝出，還辱罵他三字經，並指控他欺負狗狗，隨後就是一陣狂毆，他當下雖苦苦求饒，但仍遭到打傷，不僅雙手臂多處挫傷，腰椎也有拉挫傷、疑似左坐骨神經壓迫並左足垂足等。

黃男事後憤而對張男提告，並表示，醫生針對傷勢建議要他休息三個月，而他原是台大聘任建教合作計畫的博士級研究人員，酬勞約有5萬9千元，但此事件後他只能在家休息，直到5月最後一次看診，因此要求張男賠償他工作損失23萬6千元、醫藥費用3540元、精神慰撫金15萬元，合計共38萬9540元。

張男到庭後辯稱，他只有拿球棒碰黃男的手，黃男傷勢與他無關，「醫院開出來的報告，請醫生開都會開出來的」。

法官審理後認為，張男在刑事部分已被判刑，而黃男請求醫療費用也合理，不過，工作損失部分並無客觀的診斷證明書可以證明與傷勢有關，最後僅判張男須賠償黃男精神慰撫金、醫療費用共6萬3540元。全案可上訴。