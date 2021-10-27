6片平行電動螺旋槳！日本開賣空中懸浮機車　台幣2000萬有找

▲日本開賣空中懸浮機車Hoverbike。（圖／路透社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

日本新創企業A.L.I. Technologies於26日開賣能飛在空中的懸浮機車（Hoverbike），每輛售價7770萬日圓（約新台幣1894萬元）。懸浮機車可飛至空中約3公尺處，最高時速可達100公里，目前僅限量販售200輛。

據NHK釋出的影片及報導，Hoverbike的展示會上由一名騎士示範操作，以時速30公里飛至空中約2到3公尺處移動。車輛全長約3.7公尺，重量約300公斤，利用6片平行的電動螺旋槳浮空。

報導引述，A.L.I Technologies的代表大輔加野表示，「我們開發的重點是讓機車相對容易駕駛。我們希望提高知名度，並將其擴展為起源於日本的產品。」因受限於日本現行法規，Hoverbike目前還不能在道路上行駛。

報導最後提到，目前A.L.I希望與山梨縣達成協議並進行示範實驗，測試未來是否能運用在災害救援。政府也支持這項產品，正在著手制定飛機安全標準和操作員技能標準等系統，希望能在2023年實際運用。大輔加野表示，「我們的目標是發明懸浮汽車，會更加地努力。」