群組諷「出國賣還要隔離」隔天發IG：整一下豬鼻　台中女下場慘曝

▲小桃須賠償花花5萬元。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／台中報導

一名女子「小桃」（化名）日前在LINE群組、IG誣指女子「花花」（化名）出國賣淫，誇張的言語讓對方不堪其擾，也讓其身心感到痛苦，因此向小桃提告求償。對此，台中簡易庭審理後，判小桃應賠償花花新台幣5萬元。

花花主張，小桃先前在有7名成員的LINE群組內，詢問自己返台之後是否需要自主隔離後，竟傳送「賣淫還要隔離喔？不是都密閉空間？」、「客人多還是隔離一下好了」等文字訊息，不實指摘其出國賣淫，而更誇張的是，小桃隔天還在IG現實動態上發布「我沒法接受賣淫，更沒有辦法接受明明是去賣淫還說是去國外留學…當全部的人都是智障啊！」此外，小桃還說，「既然你那麼想要賣淫還有裸露來賺錢，我建議你先把你的大暴牙還有豬鼻子整型一下吧。」等不實文字訊息。

花花看到上述內容後，認為自己受到侮辱，精神上也因此受有痛苦，且自身的名譽也已經受到損害，因此向法院提告求償精神撫慰金30萬元。此外，之後小桃收到通知後，也未於言詞辯論當天到場，事後也未提出書狀作出任何聲明與述。法官審酌花花、小桃兩人的皆為大學畢業的智識程度、雙方財力狀況後，依照小桃所指摘的言詞內容、對花花名譽影響及精神上所受痛苦的程度等一切情狀後，認為請求賠償5萬元適當。