邱國正：兩岸對峙不是說停就停　短期內不容易馬上平靜

記者林銘翰／台北報導

國防部近期在報告指出，今年以來共機對西南空域侵擾已超過680架次，兩岸軍事對峙短期難緩解，未來台灣所承受軍事壓力更較以往為重。對此，國防部長邱國正坦言，很多動作都在持續進行，這不是一言半語、說停就停，短期內不容易馬上看到明顯的平靜。

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



立法院外交及國防委員會28日邀請邱國正等人就「台海軍事緊張升高對我國防戰備與美陸台三方關係之影響」為題進行報告，並備質詢。國防部在書面報告中指出，今年以來共機對西南空域侵擾已超過680架次，兩岸軍事對峙短期難緩解，未來台灣所承受軍事壓力更較以往為重。

邱國正會前受訪時表示，經過他個人及國防部同仁的研判之後，共軍現在的很多動作，都是長久以來的累積，並且也還在持續進行，這不是一言半語、說停就停，「所以我研判不是短期以內，可以馬上看到明顯的變平靜，這不太容易」，國防部的立場就是如此。

另外，美國智庫日前兵推發現，若中國進犯台灣在南海的東沙島，美國回應選項寥寥可數，凸顯美台「針對中國小範圍侵略」建立嚇阻力的必要性，並建議台灣採用「毒蛙戰略」，讓中國在進犯之初就嘗到軍事和政治上的痛苦，侵略成本大過於侵略帶來的好處。

對此，邱國正則說，對於任何一個部隊，第一個要求就是自我防衛能力，如果一個部隊沒有自我防衛能力，或者是自我防衛的能力不強，「它要變毒也沒辦法」，所以國軍持續強化自我防衛能力，東沙島雖然只是一個小島，但是國軍都有強化戰備的工作。

此外，談及最後一次接受台灣基進立委陳柏惟的質詢時，邱國正則表示，他沒有什麼特別想法，「委員是接受民意的督導，他們來質詢，我們政府同仁接受他的質詢，都很坦承，我沒有預設任何立場」。

邱國正也說，自己之前已經說過，「如果委員問的，我知道我會答，不了解的深入理解後，也會派人說明，大家都很誠懇」，並沒有要抱著什麼態度去應對，絕對沒這個必要，也不會有這種事情發生。