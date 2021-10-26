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蕭敬騰嗆Toyz「低一等」　網到餐廳狂刷1星回戰：太無情啦

▲▼蕭敬騰首度回應電競直播主Toyz對他的惡意攻擊。（圖／華納音樂提供）

▲金曲歌王蕭敬騰。（圖／華納音樂提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

金曲歌王蕭敬騰近日推出新單曲，透過網紅理科太太的節目大嗆網紅「Toyz」批評他開設的高級日本料理店，「不要變得跟他一樣level，我不需要花一分力跟他說話，他沒資格跟我說話。」引起統神、Toyz的粉絲不滿，紛紛跑到日式料理店的Google評價留下1星。

香港籍電競好手劉偉健（Toyz）透過YT節目「美食公道伯」，探訪高檔餐廳、品嚐防疫便當並做出評論，雖然近日因涉嫌販毒遭收押在台中看守所，但仍被捲入話題之中。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

▲「美食公道伯」Toyz 。（圖／翻攝自Facebook／Toyz）

蕭敬騰透過網路節目談論到「霸凌」話題，表示非常心疼同事和餐廳團隊被Toyz開箱批評，「不在意是不可能的，我講明白，我非常在意，但我從來沒看過他影片，我常常想活在自己世界，不想被這些東西干擾、影響我心情，這件事情出來之後，我知道的原因是我因為同事在看，而他很氣憤、為我打抱不平。」

蕭敬騰說，「他（Toyz）不是我的敵人，他是空氣，不想談論這個人，而且他也被抓去關了，不甘我的事，他現在應該尿尿也不好尿，吃飯也不好吃，保護自己很重要，不要變得跟他一樣level，我不需要花一分力跟他說話，他沒資格跟我說話」，強調可以接受批評，但反對「惡意」的評論。

▲▼蕭敬騰嗆Toyz「低一等」　網到餐廳狂刷1星回戰：太無情啦。（圖／翻攝Google評價）

▲網友到餐廳評論洗負評。（圖／翻攝Google評價）

對此，許多網友不滿蕭的言論，紛紛到餐廳的Google評價留下1星說，「又是一個典型的想燒別人燒到自己的概念」、「想給六顆星 這是多出來的那顆」、「請問有一道菜叫打落水狗嗎」、「不好吃就反省 又沒什麼」、「現在開餐廳還不能讓人評論欸」、「不可以亂批評哦，不然會被說是網路霸凌」、「大無情了！評論區實在是太無情了」。

也有網友看不下去，留下5星評論幫忙補血，「看不下去來補血 老蕭加油」、「一堆人特別來刷一顆星，那我來刷五顆星」、「沒吃過 但你們有點兇」。據悉，蕭敬騰的餐廳25日中午掉到1.9顆星，截至26日凌晨0時28分，該間餐廳累積1215 則評論，目前為1.4顆星的評價。

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