小兄妹吃下花園「紅蘋果」後猛吐身亡！　結果竟是劇毒果實

▲小兄妹吃下花園「紅蘋果」後猛吐身亡。（圖／翻攝自推特／@aOCANAdecileSI）



記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞一對年僅5歲和3歲的小兄妹，趁著奶奶不注意時，摘下院子裡長得很像蘋果的水果，兩個人狼吞虎嚥地吃掉後，過沒幾個小時，兄妹倆開始瘋狂嘔吐，緊急送醫住院兩天後，仍先後身亡，原來他們吃下的並不是蘋果，而是含有劇毒的果實。

根據《每日星報》報導，一對原本和父母住在委內瑞拉的小兄妹，最近和家人一起搬到哥倫比亞里奧德奧羅（Rio de Oro）的奶奶家，他們17日獨自在家中後院玩時，看到院子有顆結滿紅色果實的樹，看起來很像蘋果，所以兄妹倆就摘了幾顆來吃，沒想到幾個小時後，兩個人開始猛吐不止。

原來他們吃下的並不是蘋果，而是當地人稱為「huevo de toro」的劇毒植物果實，且當時哥哥吃了6顆、妹妹吃了4顆，情況相當危急。兩人隨即被送往當地醫院住了兩天，結果妹妹的症狀突然惡化，醫生注射完血清後送入加護病房，最後仍宣告不治；傷心欲絕的父母準備將哥哥轉到市中心更好的醫院，結果哥哥在轉院途中，因為心臟驟停過世。

當地村落的警察局長桑切斯（Jesus Emilio Sanchez）在19日也下令將村內所有huevo de toro砍除，避免再有人誤食死亡，若不遵守將面臨罰款。而兄妹的父母原本想帶著孩子到他國尋求更好的生活，但現在兩個孩子都驟逝，他們也決定離開傷心地，回到委內瑞拉。

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