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瘋電影／逃出摩加迪休　南北韓外交官合作大逃亡

文／賴賴

▲▼逃出摩加迪休。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，看完有許多感慨悲傷，南韓和台灣雖然格局不同，但人民命運卻接近，這個真實事件非常動人，雖然電影中南韓比較傾向是英雄主線，似乎有點消費當年北韓的大使，不論如何，這樣的結局是否圓滿也不得而知，但這美好的故事，還是提醒了戰爭的悲慘以及和平的可貴，很推薦這部片。

導演的節奏鮮明，慢行烏龜龜速前進，和五支菸頭象徵等待許久，非常喜歡這畫面的安排，從平靜的幾乎沒有太多人煙，到叛軍出現兒童持槍軍，索馬利亞一個滿街血淚悲傷的城市，戰場的整體陳設與視覺操作，都非常到位，很不錯看說。

吵架好容易，和平很困難，販賣矛盾的政治最終收買的即是無知的選票，那些只會消費過去的悲慘政治大環境而毫無建樹的政客領導人，會將人民帶到何處，老百姓只能靠自我覺醒，不要被牽扯進混亂的鬥爭，台灣人是世界上少數根性善良的民族，不要被惡劣的政治環境給影響了，和平是地球唯一的希望。


片　　名：逃出摩加迪休
英文片名：Escape From Mogadishu
類　　型：動作、劇情
上映日期：2021-09-24
片　　長：02時01分
導　　演：柳昇完
演　　員：金倫奭 、 趙寅成(Jo In Sung) 、 許峻豪 、 具教煥 、 金素辰 、 鄭滿植 、 金才禾 、 朴慶惠
國　　家：韓國
語　　言：韓語
發行公司：車庫娛樂

劇情大綱

在內戰中被孤立的陌生都市．摩加迪休
現在唯一目標就是「活下去」！

在南韓為了加入聯合國而東奔西走的時期……1991年，索馬利亞首都．摩加迪休爆發內戰，身在此處無法與外界聯繫的南韓大使館職員和其家人們，每天飽受子彈和炮彈的威脅，為了生存而辛苦撐過每一天。就在某夜，北韓大使館的職員們請求協助，敲了南韓大使館的大門……究竟他們能否突破困境，逃出摩加迪休呢？

▲▼逃出摩加迪休。（圖／yahoo）

▲南北韓在外交政治角力明顯對立。

▲▼逃出摩加迪休。（圖／yahoo）

▲當戰火發生，人類最後沒有政治只有生死時，那些微不足道的立場毫無意義。

▲▼逃出摩加迪休。（圖／yahoo）

▲只有互助人類才能找到生路。

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