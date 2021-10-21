快訊／「松山之亂」砸爆警局電腦！黑衣人下場出爐

▲松山之亂砸派出所螢幕徐權遭法官判刑6個月。（圖／記者羅志華攝）

記者陳韻如／台北報導

台北市松山分局4月遭四海幫分子徐權闖入大鬧，砸毀1台公務電腦，事後有消息傳出，徐權與當天值班警員以8千元達成和解，但遭到松山分局長陳昭甫嚴正否認，並表示，希望法官重判徐權。近日台北地院審結，徐權被依損壞公務員職務掌管物品罪判刑6個月，得易科罰金。

徐權等人4月16日凌晨追著酒醉叫囂的警員楊忠蒞，闖入松山分局大鬧96秒，接連衍伸松山分局長見證楊警與徐權握手言和、黑衣人中崙派出所所長許書桓滅證等黑白和解爭議，引起外界撻伐，台北地檢署5月迅速偵查，前中崙所長許書桓、巡佐傅榮光被依滅證罪緩起訴，大鬧警局的10名黑衣人中，僅徐權被依妨害公務等罪遭起訴。

台北地院8月19日首度開庭審理這件轟動全國的「松山之亂」徐權與事發當天值班員警蕭育宏以賠償新螢幕及8000元達成調解，消息傳出引起外界議論，松山分局否認同意和解，但隨即又被法院的新聞說明打臉，稱確實已完成調解筆錄，不過檢方當庭表示，不同意給予徐權緩刑。

台北地院近日審結，法官認為徐權法治觀念淡薄、藐視公權力，已侵害國家機關執行職務之嚴正性，審酌他事後與值班警員完成調解，但因電腦螢幕所有人松山分局不同意和解，且他也尚未履行賠償，最終依法將他判刑6個月，得易科罰金。