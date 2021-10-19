城中城46死惡火「致命20分鐘」還原　一張圖秒懂恐怖實況

▲消防隊員趕赴城中城救災，與時間賽跑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

高雄鹽埕區城中城大樓大火釀成46死41傷悲劇，根據消防局鑑識人員初步判斷，火勢與電線走火無關，起火點就在茶具行的後方套房的沙發附近，與目擊者的說法吻合，由於沙發旁找出燒得焦黑的八寶粥鐵罐，恰好與被收押的黃女第一次供詞也相符，也就是她坦承自己將裝有檀香灰的鐵罐丟進沙發旁的垃圾桶，雖然她後來又改口稱把檀香跟烤肉的秋刀魚一起包一包要丟進愛河裡，最後又說忘記怎麼處理，由於案重初供，檢警認為她第一次的說法才比較接近事實。

▲城中城大火造成46人死亡，9樓22人最多，樓梯間也找到10具遺體。

此外，鑑識人員也向專案小組分析，一旦鐵罐內的檀香未熄滅，放在罐內悶燒，加上周圍有易燃物，例如煮茶用的卡式瓦斯爐被引爆，封閉的屋內溫度即會逐漸升高，極可能出現最可怕的閃燃現象，造成大火蔓延而釀成巨禍，例如多年前，桃園新屋保齡球館變電箱爆炸起火，消防局出動近百人搶救，現場發生閃燃，導致3層樓的鐵皮坍塌，6名打火兄弟即被鐵皮壓住而犧牲。

鑑識人員進一步解釋，所謂閃燃意即在密封空間燃燒下而產生濃煙，屋內溫度不斷升高，大量堆積的濃煙溫度也會跟著升高，不但成為可燃氣體，一旦這些濃煙被火場高溫自動點燃，即形成一片火海，瞬間溫度超過500度，連穿戴專業配備的消防人員也難擋。

▲火災發生後，城中城住戶被濃煙嗆醒，卻因樓梯間堆滿雜物，逃生不易。

檢警調查，其實早在大火竄燒前的20分鐘左右，城中城附近社區的一名住戶曾目睹起火點的茶具行大門外，突然蔓延著一陣陣白色煙霧，差點有機會先報警阻止憾事發生，只是該名住戶隔著一條街，也不曉得屋內的檀香未熄滅正悶燒，雖然他好奇的頻頻看了茶具行好幾眼，因為沒有看見火花，加上可能距離太遠，始終沒有聞到燒焦味，第一時間才錯失良機未報案。

該名男子向專案小組透露，他在凌晨時分滑手機時，曾隔著街發現茶具行外瀰漫著濛濛的淡淡煙霧，煙霧顏色幾近透明就像一層水氣，他邊滑著手機，還頻頻觀望這陣煙霧有無變化，不久後，城中城的一樓茶具行突然傳來一陣爆炸聲，接連竄出巨大火舌，他見狀嚇壞，急忙報警，但整棟大樓已瞬間被大火及濃煙吞噬。

▲城中城住戶多半是社會底層人士，一場大火也燒出社會底層的悲歌。

該名住戶直擊茶具行是起火點，但只是第2位報案人，首位報案的是1名住在城中城的計程車司機，他在凌晨2點多剛收工返家，正要上樓就聞到濃濃的燒焦味，急忙查看是否起火，未料，茶具行內傳來一陣爆炸聲，大火瞬間竄出，一發不可收拾。

他急忙拿水管灑水，但火勢又猛又烈，根本滅不了火，只好打電話報警，並大喊失火，示警熟睡中的住戶趕緊逃亡，倒楣的是，他一度還被懷疑是縱火犯，幸好附近住戶全程目睹，加上檢警調出監視器畫面還原真相，才讓該名司機洗刷冤枉。

針對這起火災，檢方複訊後依過失致死、失火罪，向法院聲押黃女獲准，郭男則以6萬元交保候傳。另一方面，高雄市政府也成立獨立的調查小組，調查相關單位在災前執法及行政管理上有無疏漏，誓言追究行政責任。

為什麼一場火會釀成如此慘重的傷亡？本刊調查，主要的原因是城中城住戶多半是社會底層人士，經濟狀況不佳，根本沒錢安裝消防設備，整棟大樓約有120戶，卻連一個火災警報器都沒有。

案發當時，熟睡的住戶根本不知道一樓已陷入火海，等到被嗆醒，屋外通道早已布滿濃煙，加上斷電，現場一片漆黑，根本無法逃生。雖然近幾年各縣市消防局大力推動裝設住警器（住宅用火災警報器），也優先補助高危險的弱勢家庭，但高雄市弱勢族群裝設比例仍偏低，城中城大樓更完全沒有住戶裝設，樓梯間的防火門甚至早被偷走變賣，無法阻隔濃煙，加上堆滿雜物，嚴重阻礙逃生，導致有10名住戶被發現死在樓梯間內。

根據《消防法》規定，城中城應設置消防安全設備並定期檢修申報，但大樓未成立管委會，根本沒人設置相關設備，更遑論檢修，過去三年轄區消防隊曾六度前往檢查，但都不得其門而入，諷刺的是，最後一次就在案發前2天，因大門深鎖，無法進入，消防隊只在入口張貼通知單，告知住戶應配合檢查。

不要說消防設備，城中城就連電梯都沒有錢維修，大樓共有2台電梯，其中一台壞了，另一台也有問題，經常搖晃，住戶也只能自求多福。



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