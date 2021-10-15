鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋

記者柯沛辰、吳奕靖、許宥孺／高雄報導

網紅「鳳梨」吳泓逸15日在臉書揭露，一名刺青師友人將11個月大的女兒送到保母家，不料才照顧第2天，孩子就因頭部嚴重撞擊，導致兩眼出血，送醫搶救4小時不治，引發網友公憤。當晚9點多，一群男女約10多人到蔡姓保母家撒冥紙、丟雞蛋洩憤，警方聞訊到場勸阻，依社會秩序維護法送辦。

據了解，一群人不滿保母照顧疏失，又疑似飾詞推託，前往蔡姓保母位在仁武區的住家丟雞蛋、撒冥紙抗議，甚至放鞭炮，要求當事人「出來面對」。警方趕抵現場後，依法蒐證勸阻，但眾人怒氣難消，繼續投擲一疊又一疊的冥紙。事後，警方將調閱監視器，逐一通知相關人等到案說明。

▲網友到場丟冥紙、放鞭炮洩憤，警員則到場攔阻。（圖／記者許宥孺翻攝）

女童父親彫博在臉書控訴，保母說孩子站起來摔倒，但女兒還未滿1歲，根本還不會站，頭部卻受到嚴重撞擊、兩眼出血，「腦部開刀4個多小時，腦部腦壓過高，頭蓋骨蓋不上，最後只能放棄急救，爸爸永遠記得妳的到來，來生爸爸再還妳債。」

不過，彫博疑似不滿警方作法，強調待責任釐清，就會公布保母所有資料，「你們警察那邊別想把事情壓小，不用跟我唬爛一堆毛，惹錯人了；你們警方很會保護那些真正的壞人嘛，你們無法還我公道還我一個女兒，我就自己來！」

▼女嬰遭摔死，爸爸彫博痛心發文。（圖／翻攝臉書）

對此，高雄社會局表示，檢警已介入調查女童死因 如蔡姓保母涉及施虐，將終身不得擔任保母。至於調查期間，本局已命保母停止收托，如經調查確認保母照顧疏失或施虐致死，除刑事責任外，本局將依《兒童及少年福利與權益保障法》裁處罰鍰並公告姓名，另廢止其居家托育登記，終身不得再擔任托育人員。

社會局強調，已陪同案家處理相關事宜並予必要協助，將持續關懷案家，提供情緒支持及後續司法處置協助。

偵查隊隊長徐文鴻表示，案件已經報請檢察官指揮，今日也完成相驗，預計下週一（25日）進行複驗，以釐清女嬰確切死因，「那本案發現某些鄉民有脫序行為，我們也立即帶回一車5人，在此也呼籲各位鄉民，不要有任何違法脫序的行為，再發現類似行為，一律以現行犯逮捕，呼籲大家保持理性、相信司法。」

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