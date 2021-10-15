城中城46死！她「3次供詞不一樣」情侶改列嫌疑人　10點移送複訊

記者吳奕靖、林昱萱／高雄報導

高雄城中城14日凌晨發生大火，釀成46死、41傷的嚴重慘劇，目前初判起火點在一樓的一間小套房，而一名黃姓女子對於案情三次改口，被改列為嫌疑人涉有重嫌。對此，黃女、黃女男友郭男將於15日10時被依過失致死、公共危險移送地檢署複訊。

▲城中城情侶被改列為嫌疑人。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

檢警調查，起火點位在城中城一樓某骨董店後方的套房，套房郭姓男住戶與黃女為情侶關係，前一天深夜兩人在套房發生爭吵，郭男負氣騎機車離開，黃女則繼續和友人飲酒，過程中燒檀香驅蚊，黃女14日凌晨離開時，疑似把餘燼隨意亂扔到垃圾桶，進而引發火災，加上現場有數罐卡式瓦斯罐及易燃物，才導致火勢迅速蔓延。

不過，黃女被傳喚之後，對於詳細事發經過三次改口，一開始先是聲稱將檀香餘燼丟在垃圾桶，之後又說有將餘燼帶走處理，最後才又改口聲稱忘記怎麼處理。對此，目前黃女、郭男、黃女友人都已被改列為嫌疑人，今日將被移送至地檢署複訊。

另外，檢警也在現場找到的香爐和2個八寶粥鐵罐則被當成重要證物，後續將進一步進行化驗，而至於詳細起火原因究竟為人為疏失或是其他原因，整起案件的諸多疑點，仍有待後續進一步調查。