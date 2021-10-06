雙十連假到高雄「尻海風」　能逛市集、聽音樂！還有浪漫海岸餐桌

▲雙十連假「鑽石沙灣」將舉辦超浪漫卡夫卡海岸餐桌。（圖／高市府農業局提供）

記者賴文萱／高雄報導

國慶連假新亮點！高雄市永安區新港社區於10月9-10日辦理尻海風漁夫生活節X後浪市集，不只有多攤市集可以逛，還有安排樂團表演，傍晚更會在鑽石沙灣舉辦卡夫卡海岸餐桌。現場採實聯制入場及區域人流管制，部分活動需事先預約，不受理現場報名。

高雄市永安新港社區前理事長，也是神農獎模範農民的蘇國禎表示，社區青年們，有感於今年受到疫情影響，產生迷惘及負面情緒，因此突發奇想，將詼諧負能量標語製成活動徽章，兼具創意及紓壓效果，也期望大家來到永安新港尻海風、一起瘋，紓解壓力並重拾正面能量。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲▼高雄市永安區新港社區於10月9-10日辦理尻海風漁夫生活節X後浪市集。（圖／高市府農業局提供）

市集活動時間為上午11點至下午6點登場，活動有得吃、有得玩、有得逛，還有安排樂團表演讓音樂療癒心靈，活動全程遵守中央防疫規定歡迎民眾前來一起同樂。

除了生活節及市集，新港社區將於傍晚時分，首次於在地人最推薦的觀夕場所「鑽石沙灣」，舉辦「卡夫卡海岸餐桌」，運用在地食材，設計集創意與美味於一身的料理，顛覆大家對漁村美食的想像。配上無邊境海岸美景和浪漫唯美會場佈置，讓用餐者擁有最難忘的美好體驗。

▲「卡夫卡海岸餐桌」運用在地食材，設計集創意與美味於一身的料理，顛覆大家對漁村美食的想像。（圖／高市府農業局提供）

農業局局長張清榮表示，農業局透過「高雄市110年區域資源整合根留農村計畫」推動，提供年輕人與社區合作的最佳舞台，將創新及創意思維帶入鄉村，讓大家看到農村蛻變，透過活動人潮引進，創造更多農村經濟收益。

此外，今年農業局特別促成新港社區與日光小林社區的山海連線，進行跨社區合作直播，增進社區間的橫向交流合作，擴大行銷宣傳廣度。

●活動日期：

2021-10-09 ~ 2021-10-11

●活動地點：

高雄市永安區新港里新興路128號