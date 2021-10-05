只拿到一盒喜餅！遠親PO文怒公審「沒大沒小」　新人一看紅包傻了

▲原PO納悶，要發幾份喜餅給一個家庭？（示意圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為了一盒喜餅，親戚居然PO文公審！一名男網友納悶表示，大家喜餅一個家庭都發幾份？日前他與愛妻將喜餅送給遠到不想聯繫的遠親，結果對方因為小孩剛成家，就PO文公審「只收到一份」；本就有些無言的他，查了一下對方包的紅包錢更是傻眼，「講得恩情大過天一樣！」

這名新婚男網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，提到他最近遇到一個困擾，太太有一個遠到根本不會想聯繫的遠親，對方的小孩近來剛成家，不過仍住家裡，因此當時他們沒有想太多，就只送了一份喜餅過去，怎料竟被發文公審。

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▲原PO與愛妻被PO文公審。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO和太太被寫得很難聽，對方直指兩人「不會做人、吝嗇、沒大沒小」，幾乎所有的親戚都知道這件事情。原PO為此特別看了一下遠親包的紅包錢，結果頓時感到傻眼，「收你一包紅包600元，搞得好像美金一樣，講得恩情大過天」，請問大家喜餅都怎麼發？一個家庭發一份錯了嗎？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「住一起本來就只給一份」、「600元紅包？麻煩門口左轉領便當好嗎」、「包600元有得吃就不錯了，還嫌」、「一戶就一份啊」、「本來就都一家一盒不是嗎？那請問他們紅包是包幾個」、「這是餅的問題嗎？敢包600元，讓你吃土啦」、「不常連絡還有餅就不錯了」、「這種遠親吃相真難看」、「如果是我，我會退紅包耶」。