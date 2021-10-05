　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

只拿到一盒喜餅！遠親PO文怒公審「沒大沒小」　新人一看紅包傻了

▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲原PO納悶，要發幾份喜餅給一個家庭？（示意圖／記者姜國輝攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為了一盒喜餅，親戚居然PO文公審！一名男網友納悶表示，大家喜餅一個家庭都發幾份？日前他與愛妻將喜餅送給遠到不想聯繫的遠親，結果對方因為小孩剛成家，就PO文公審「只收到一份」；本就有些無言的他，查了一下對方包的紅包錢更是傻眼，「講得恩情大過天一樣！」

這名新婚男網友在臉書社團「爆廢公社二館」上貼文，提到他最近遇到一個困擾，太太有一個遠到根本不會想聯繫的遠親，對方的小孩近來剛成家，不過仍住家裡，因此當時他們沒有想太多，就只送了一份喜餅過去，怎料竟被發文公審。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲原PO與愛妻被PO文公審。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO和太太被寫得很難聽，對方直指兩人「不會做人、吝嗇、沒大沒小」，幾乎所有的親戚都知道這件事情。原PO為此特別看了一下遠親包的紅包錢，結果頓時感到傻眼，「收你一包紅包600元，搞得好像美金一樣，講得恩情大過天」，請問大家喜餅都怎麼發？一個家庭發一份錯了嗎？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「住一起本來就只給一份」、「600元紅包？麻煩門口左轉領便當好嗎」、「包600元有得吃就不錯了，還嫌」、「一戶就一份啊」、「本來就都一家一盒不是嗎？那請問他們紅包是包幾個」、「這是餅的問題嗎？敢包600元，讓你吃土啦」、「不常連絡還有餅就不錯了」、「這種遠親吃相真難看」、「如果是我，我會退紅包耶」。

►網推必住！花蓮瑞穗天合酒店激殺2.8折

ET快訊
「僅限這層樓」金錢豹改平價KTV營業　老司機哀號
金錢豹「轉型過關」即日生效！成台中第一間復業KTV
手搖飲吸管要插哪？內行曝「正確位置」　他愣：喝錯20年
賓士吊嘎男暴走！攔公車6字經狂飆女司機　網怒：有夠沒品
女星罕登陸綜「網紅嘉賓沒人認出她」　揭真實身分全驚呆
和女友「恩愛」忘鎖門　姊突開房門他崩潰了
《魷魚遊戲》證實　「這幕畫面」將刪掉
女店員遭挖眼　屏縣府不開募款帳戶！宅神開嗆了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

金錢豹「轉型過關」即日生效！成台中第一間復業KTV

書店落腳屏東與《斯卡羅》有關！耗時3年拍《牡丹社紀錄片》震撼台日

線上解題問「念書真的好痛苦...」竟釣出學霸網紅黃大謙回覆！學生興奮PO文「曝2人對話」

BNT疫苗配送延後　桃園7、8日接種學校改12到18日施打

夜市馬尾妹輕飆《倫敦的愛情》　網敲碗狂讚：可去聲林之王了

到藍皮解憂號實習！　城市科大攜手雄獅開觀光課程

陳時中稱讚的好歌喉！羅一鈞高唱《國恩家慶》影片曝光

機車倒一整排！警察一查監視器　曝真相「保時捷肇逃」GG了

只拿到一盒喜餅！遠親PO文怒公審「沒大沒小」　新人一看紅包傻了

不喜歡回訊息星座 TOP4　第一名乾脆「不讀不回」

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

綜藝人走光掀熱議！黃子佼挺身抱不平　冤吐金鐘實況…藍祖蔚改口：理解煎敖

800萬保時捷保固期過漏油　車主回原廠狂譙「X你娘」17次

申敏兒要祕戀！甜完下一秒就翻臉　金宣虎狂挨揍..流鼻血懷疑人生

萌弟學唱《我很好騙》還心酸改版 意外引出天籟爸爸合唱...網讚翻

騎車撞牙叉2男爆頭斷頸慘死　目擊噴磨50米驚喊：皮肉還黏地上

金錢豹「轉型過關」即日生效！成台中第一間復業KTV

書店落腳屏東與《斯卡羅》有關！耗時3年拍《牡丹社紀錄片》震撼台日

線上解題問「念書真的好痛苦...」竟釣出學霸網紅黃大謙回覆！學生興奮PO文「曝2人對話」

BNT疫苗配送延後　桃園7、8日接種學校改12到18日施打

夜市馬尾妹輕飆《倫敦的愛情》　網敲碗狂讚：可去聲林之王了

到藍皮解憂號實習！　城市科大攜手雄獅開觀光課程

陳時中稱讚的好歌喉！羅一鈞高唱《國恩家慶》影片曝光

機車倒一整排！警察一查監視器　曝真相「保時捷肇逃」GG了

只拿到一盒喜餅！遠親PO文怒公審「沒大沒小」　新人一看紅包傻了

不喜歡回訊息星座 TOP4　第一名乾脆「不讀不回」

Rosé帶貨「沒LOGO」的低調手袋　美到女星們不惜狂撞包也要背

吠陀占星10月運勢「3星座」財運最旺　金牛把握脫單好機會

追劇前先搞懂！魷魚家族「6張臉長一樣」　營養師一圖破解差在哪

美國務院2度重批北京「破壞區域和平」　共軍今僅派1架運8擾台

「僅限這層樓」金錢豹改平價KTV營業　老司機哀號：以後一位難求了

卡達航空獲Skytrax年度最佳航空公司獎　為首家六度獲該最高獎項公司

金錢豹「轉型過關」即日生效！成台中第一間復業KTV

書店落腳屏東與《斯卡羅》有關！耗時3年拍《牡丹社紀錄片》震撼台日

線上解題問「念書真的好痛苦...」竟釣出學霸網紅黃大謙回覆！學生興奮PO文「曝2人對話」

許基宏適時二壘打　兄弟1比0領先桃猿

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

當機1小時　臉書在推特回應了

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

手搖飲吸管要插哪？內行曝「正確位置」

公園一張照　千人驚：激戰到噴裝

預約莫德納第2劑　孕婦卻被通知已混打高端

莫德納快來了！ 陳時中鬆口：這兩天就會和大家報告

「獅子山」最快明誕生　恐有雙颱2波變天防大雨

全聯太夯「美廉社怎生存？」　常客曝4優勢

「孩數學考8分」家長聯絡簿神回2字！老師傻了

打槍恢復疫情前生活　醫曝2恐怖數字

和女友房間「辦正事」忘鎖門　姊突開門尬爆　

第10輪預約下午截止！1圖看懂4大疫苗換誰接種

更多熱門

相關新聞

公園一張照　千人驚：激戰到噴裝

公園一張照　千人驚：激戰到噴裝

隨著本土疫情有所控制，許多場所陸續開放，包括小朋友最愛的公園，而且遊樂器材也能玩了，沒想到卻有人「先行開戰」？一位男網友日前經過一處公園，看到遊樂設施上竟然被丟了一堆保險套，還有一條粉色內褲，傻眼直呼「這裡到底發生了什麼事？」也引來其他人調侃「戰況激烈」、「武林大亂鬥現場？」

鄰居介紹買房「紅包要多少？」　過來人曝潛規則

鄰居介紹買房「紅包要多少？」　過來人曝潛規則

只有10名額「接送空姐上下班」月薪80K！　老司機笑揭真相

只有10名額「接送空姐上下班」月薪80K！　老司機笑揭真相

兌發票見「悲劇1景象」愣住！釣出一堆苦主+1

兌發票見「悲劇1景象」愣住！釣出一堆苦主+1

「Mac一台1300」貪買家GG了！真相網笑噴

「Mac一台1300」貪買家GG了！真相網笑噴

關鍵字：

喜餅遠親紅包爆廢公社二館

讀者迴響

熱門新聞

臉書、IG深夜大當機

御飯糰吃了會嗜睡！超商「TOP3危險食物」出爐

天天自慰害早洩？最美博士解答「2種人最容易」

臉書、IG深夜大當機！全球災情傳出

Toyz販毒原因曝光　疑「格差婚」讓他鋌而走險

Toyz與藥腳對話曝光！　驚爆「黑吃黑」始末

丟丟妹產後2年變瘦！減肥菜單曝光

不甩年薪3000萬夫！妻偷吃窮小王

謝和弦爆離婚前性生活！又戰前妻Keanna「演流產」

當機1小時　臉書在推特回應了

限量1萬5千名！神腦推指定8款iPhone換電池990元

車廠沒晶片問責台積電！　兇手抓到了

Janet參加金鐘獎「穿20年老洋裝」只花560元

臉書全球死機！「它」可能是禍首

他怒罵「好市多結帳新規」！網秒反嘴：支持剪卡

更多

最夯影音

更多
澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌

澎恰恰負債下海《魷魚遊戲》！　用身體還錢…遭大飛猛呼巴掌
謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

謝盈萱淚求復合…藍葦華：我和房子都妳的！　《俗女2》「森玲CP激吻」下秒悲劇了ＸＤ

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

Sandy暖抱吳宗憲：鬼哥的精神最重要！　準備收炎亞綸20萬紅包「人可以不來XD」

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

神還原《魷魚遊戲》4大關卡！　走玻璃橋太大意...直接全體陣亡

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

認錯男車停大馬路當街下跪3分鐘 女伴原諒他卻丟薯條、雞塊在地

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面