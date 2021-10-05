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臉書疑重要數據遭刪影像曝！　專家指「史詩級人為疏失」可能性大

▲▼FB,Facebook,臉書。（圖／路透社）

▲臉書大當機逾6小時。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球最大社群平台臉書（Facebook）和旗下的Instagram、WhatsApp當機逾6小時後，終於在台灣時間上午近7點才恢復。外媒引述資安專家認為，造成此次大當機的原因恐怕重點不在駭客，而是內部出現嚴重的人為疏失。

臉書當機期間就有外媒體指出可能和「網域名稱系統」（DNS）出狀況有關。路透、《太陽報》和《每日郵報》分別引述專家和內部員工消息，資安專家任為臉書內部出問題是比較大的可能原因，而且先前還傳出連臉書的員工都不能刷識別證進入辦公大樓釐清問題，這種狀況基本上就像是臉書自「己把鑰匙鎖在車內」，導致開不了門的窘境。

另一名資安專家穆爾（Jake Moore）也同意人為疏失可能性高，另一個可能是軟體出現bug才造成的網路中斷。他說儘管同一時間全球臉書大當機導致20億用戶使用中斷的情況，有相當機率是駭客攻擊造成，但根據現有的消息和情況來看，臉書可能是自己搞砸了。

▲▼ 臉書IG大當機6小時　人為疏失可能性大！疑重要數據遭刪除影像曝光。（圖／翻攝自推特）

▲疑似臉書員工誤刪重要數據影像曝光。（圖／翻攝自推特）

英國《每日郵報》引述網路資安公司「CloudFlare」技術長葛拉罕康寧罕（John Graham-Cunningham）指出，臉書近期針對「邊界網關協議」BGP）進行一系列更新，才會導致他們在網路上突然消失。資安專家包蒙特（Kevin Beaumont）則在推特上寫道，這是史詩級的人為錯誤，造成臉書在這6小時內，基本上從網路全面消失。

該報導還貼出一張疑似是臉書工作人員流出的影像，顯示大量重要數據不小心被刪除，可能與大當機有重大關聯。

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