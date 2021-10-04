老公偷看洗澡還想硬上！人妻拒絕遭嗆「花錢養你還不給幹」怒喊離

▲台北人妻指控，遭到丈夫偷看洗澡，甚至還險遭硬上，氣得訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／台北報導

人妻小君（化名）指控丈夫阿宏（化名）婚後經常情緒勒索，甚至偷窺她洗澡，還想硬上她，更曾對她說出，「花錢養你還不給幹」等語，讓她不堪受辱，憤而提出離婚。不過，阿宏則反咬小君迷信，不讓孩子上學。法官審理後認為，感受不到雙方想繼續共同生活，最終判准離婚。

小君主張，她與阿宏婚後育有2名子女，但因阿宏罹患憂鬱症，婚後性情大變，造成家中衝突不斷，甚至還多次威脅要自殺，更對她情緒勒索，2017年時還曾徒手掐住孩子的脖子，造成小孩心理陰影。

除此之外，阿宏還曾企圖硬上她、偷窺她洗澡，甚至對她說，「花錢養你還不給幹」。另外，阿宏也經常在婆婆面前批評她的不是，造成長期婆媳不睦，雙方漸生嫌隙，夫妻關係失和，因此決定訴請離婚，並請求法官將孩子親權判給她。

對此，阿宏否認小君的指控，反咬小君迷信鬼神宗教，還不讓小孩去上幼稚園，不然會死掉。至於憂鬱症部分，他長期就診服藥，因此病情穩定，跟小君之間也多處配合，更負擔所有家計及家務，也不菸不酒，更沒有外遇，對於婚姻及家庭付出甚深，因此不願意離婚。

不過，法官審理後認為，夫妻兩人早已分居2年，原本婚姻生活中的問題，包括嚴重溝通落差、婆媳問題君未能解決，訴訟2年多的時間，仍無法感受到雙方對未來共同生活的努力，即便阿宏不願意離婚，但也沒看到他表現出對雙方共同生活的付出，因此判准離婚。

至於孩子親權的部分，雖阿宏患有憂鬱症，但並非不治之症，且他也穩定就醫中，因此不能就這樣剝奪阿宏的親權，不過在經過專業程序監理人訪視後，因曾遭掐脖的孩子與小君較為親密，依此該孩子判由小君為主要照顧著，另名孩子則判給阿宏，而撫養費則是平均分擔。全案可上訴。