搭私人飛機、買名牌包網美炫富成性　警破門逮人原來財富全靠「它」

▲網紅蘇珊娜因沉迷炫富，在斯洛伐克境內的社會觀感十分不佳。（翻攝Zuzana Plackova IG，下同）



圖文／鏡週刊

知名的斯洛伐克網紅蘇珊娜（Zuzana Plackova），早年以拍攝實境秀節目起家，她常在社群網站中，搭乘私人飛機環遊各國，並炫耀自己的柏金包、手錶、香檳和名貴精品，高調炫富行徑引起許多人不滿，但她在本週一（27日）卻因和毒梟老公涉及多項犯罪活動，遭警方破門上銬逮捕，據悉共有15人在本次行動中被捕，警方也從她的豪宅中，搜出了大量毒品和證物，蘇珊娜的網紅之路可能就此結束，準備鋃鐺入獄服刑。

據外媒報導，現年30歲的蘇珊娜在2012年主演斯洛伐克實境秀《天堂酒店》（Hotel Paradise）而聲名大噪，目前在個人IG擁有80萬名追蹤者，但她也屢因高調炫富行為飽受批評，在斯洛伐克境內的社會觀感並不佳；本週一稍早，一群武裝警察破門而入，在她位於布拉提斯拉瓦市（Bratislava）的豪宅中，逮捕了蘇珊娜和她的毒販老公斯特勞（Rene Strausz），並搜出了大量的毒品和證物，其數量之多令警方感到瞠目結舌。

據悉警方在兩人的豪宅中，查獲了超過9公斤的安非他命，以及大量的槍枝、彈藥、香菸與7萬歐元（約新台幣225萬元）的現金，當地警方指出透過監聽電話，揪出蘇珊娜夫妻在斯洛伐克境內的布拉提斯拉瓦市、特爾納瓦市（Trnava）和特倫辛區（Trencin）等地，長年經營毒品生意，背後的不法獲利非常可觀。

但蘇珊娜則堅決否認一切，僅表示自己的財富全來自多年前創立的「Queen Collagen」美容公司，面對驚人的身家財富，她過去曾在受訪時笑稱：「這都是我辛苦創業攢下的錢。」而她的老公斯特勞則非常神祕，鮮少人知道他的背景，據悉他曾在市區當過計程車司機，4年前和蘇珊娜結婚後，便偶爾在網上發表自己的音樂作品，警方此次大動作掃蕩的結果，也解釋了為何兩人看似遊手好閒，卻坐擁千萬資產。

而面對兩人在媒體前喊冤一事，警方也相當不以為然，有消息人士指出，蘇珊娜夫妻參與了多件犯罪活動，並與當地幫派關係良好，經警方長年調查並一網打盡後，這次恐怕難以輕易脫身了。

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