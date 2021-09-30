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退休金600萬才夠！　壽險業獻3大準備攻略

▲南山人壽針對小資族及有需要的民眾祭出3大投保攻略。（圖／南山人壽提供）

▲南山人壽針對小資族及有需要的民眾祭出3大投保攻略。（圖／南山人壽提供）

記者陳依旻／台北報導

基富通平台「保障型保險商品平台」上路，南山人壽調查，國人平均的老年準備金約600萬元，才足夠支應老年生活、長照、醫療開銷費用；但目前國人的老年生活金準備意識普遍不足，不僅太晚開始準備，也準備得太少，有近4成青壯族尚未開始準備，即使有準備額度也不足支應實際需要。

為幫助民眾運用有限預算規畫退休保障，南山人壽特別針對小資族及有需要的民眾祭出3大投保攻略。

第一，自由選擇定期壽險保障年期；定期壽險針對身故或完全失能保障，給付1倍保險金額，保障年期分為5年期、20年期、保障至70歲之保單年度末三種，民眾可依人生階段需求選擇保障年期，適合新鮮人世代、小資族世代、三明治世代等不同族群，以20歲女性投保5年期為例，最低年繳保費僅220元起，運用小預算即可擁有相當之保障，給家人最堅強的後盾。

第二：投保小額終身壽險；小額終身壽險保費較一般終身壽險便宜，並提供身故保險金或完全失能保險金保障，投保金額最高50萬元，民眾可自由選擇6年或20年期的繳費方式，讓繳費與未來保障規畫擁有更多彈性；也可視需求加購傷害險附約「南山人壽Full樂平安小額傷害保險附約」讓保障更齊全，傷害險附約保額最高7萬元。建議銀髮族、預算有限族群、三明治族群優先補充小額終身壽險，用小保費享受更完整保障。

第三：趁年輕補足重大疾病健康保險；市售涵蓋癌症（重度）、急性心肌梗塞（重度)、腦中風後障礙（重度）等7類重度重大疾病保障，最高保額達70萬元，採一次性保險金給付設計，若不幸因病倒下，保險金能夠支持醫療開銷，讓民眾安心接受治療。南山人壽建議年輕族群選擇1年期投保，不但可保證續保至70歲，越年輕保費還越便宜，以20歲女性投保50萬元保額的初次投保保費為例，1年期年繳保費最低只要180元。

南山人壽強調，壽險業積極響應政府，透過設計簡易又實惠的保險商品，提升國人基本保障額度，民眾只要從基富通平台進入「保障型保險商品平台」，即可以實惠的預算選購保障型商品，以定期壽險繳費20年期為例，該平台商品相較一般通路同規格商品費率便宜幅度約25%到62%，而且透過網路平台即可完成投保，不僅打破空間與時間限制，也方便喜歡自行選購的民眾靈活運用；此外，各險種提供不同的繳費年期，供民眾依需求彈性調整，可視自身收入與需求相互搭配，為自己的退休生涯和家庭打造安穩的保障。

年輕世代之於退休絕非遙不可及，各家壽險業對不同年齡階段規劃的退休方法皆不同，但大致方向不變。

富邦人壽則從年輕族群的退休保障需求分為三大型態：未雨綢繆型、步步建構型、愛不留憾型。

風險意識較強的未雨綢繆型族群，建議規劃「重大疾病險」，可因應重大疾病罹病初期的醫療開支及收入中斷風險。

而配合人生階段逐步規劃保險內容的步步建構型族群，則可透過「定期壽險」來強化各階段的保障。

若經濟能力有限，又想擁有基本保障來減輕風險發生時家人可能負擔的年輕朋友，則可透過「小額終身壽險」，讓愛不留憾。

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