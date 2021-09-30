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社會 社會焦點 保障人權

嬤為30元青蔥被銬　鄰爆果菜行非首次：有人付萬把塊「贖」長輩

因為一時糊塗遭警方逮捕，梁姓婦人從此羞愧地不敢到菜市場買菜。（圖／張文玠攝）

▲因為一時糊塗遭警方逮捕，梁姓婦人從此羞愧地不敢到菜市場買菜。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

桃園市1名73歲的梁姓老婦人，本月4日前往中壢區民權路上1間果菜行買菜，離開時，手上1把青葱忘記付錢，她被店員叫回店內，當下梁婦表明願意付款，但對方卻不收，還將老婦人帶進店面後方的小房間飆罵。周遭店家知道此事後，向老婦人家屬透露，這間果菜行遇到忘記付錢的老人常報警處理，甚至還有人付出萬把塊才將自家長輩「贖」回家。

「事後我們有去（果菜行）附近的店買東西，他們知道我媽媽的事情，說這間店已經發生過好多次這種事，他們不會讓客人付錢走人，都會要他們的家人來處理。」梁婦的兒子向記者表示。

除此之外，鄰近店家還向梁婦家屬透露，這間果菜行在當地相當有名，每年都會發生好幾起這種事件，之前有一個阿伯跟這間店買了好多菜，之後只有一把菜沒有算到錢，店員就要阿伯叫他開公司的兒子到場，那次就花了3萬多塊，才把阿伯帶回家。

本刊調查，梁婦兒子在越南開設成衣工廠，家境相當優渥，9月4日正逢璨樹颱風來襲，梁婦為了張羅一家大小的三餐，仍冒雨出門買菜，她到中壢區民權路上1間果菜行，離開時卻因1把忘了付錢的青蔥而成為階下囚。

「老人家有時候會忘東忘西的，我拿了那把蔥，就直接往門外走，才剛出店門口老闆就叫我回來。」梁婦回到店內後，馬上發覺手中的葱忘記付款，當下拿出百元鈔票，想要把款項結清，但老闆卻打死不收錢。

對此，本刊求證果菜行業者，老闆表示，「會要求小偷家屬出面處理，是希望能夠和平處理此事，並且讓家屬知情，預防小偷下次犯案，並非是要向人敲竹槓。」老闆娘則說，「不管是不是忘記，偷就是偷了。」此外果菜行老闆表示，因為當下梁婦說家人都不在家，最後才會報警。

而針對鄰居指稱有阿伯家屬花錢贖回自家長一事，老闆則堅稱沒有藉故敲詐，「那個竹科老闆是來道歉的，並沒有給錢，的確有的小偷家屬事後會包幾千塊紅包給我們，希望我們不要追究。」

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