火龍果皮別丟！升級變身「鮪魚生魚片」　日網驚：入口即化

▲日本有網友分享將火龍果果皮做成像鮪魚生魚片樣子，引起許多人都嘗試挑戰各式鮪魚生魚片料理。（圖／鏡週刊／翻攝推特@mao_mao_game／@Mushi_Kurotowa／@soyamax）

圖文／鏡週刊

許多專家學者都表示火龍果的果皮營養價值高，近日更有一位日本網友發揮創意，將火龍果紅紅的果皮，料理成極像「鮪魚生魚片」的樣子，吃過後也大讚滑順好吃。話題在推特上引起迴響，很多人也挑戰做成鮪魚丼、鮪魚握壽司等料理，也有人分享椰子靠近果皮的果肉，配上醬油也有點像「花枝生魚片」。

台灣夏季常見的火龍果，近年也在日本成為熱門水果，而一直以來不少專家都表示火龍果營養價值高，而且果肉到果皮都是寶。最近有名日本網友就在推特上分享，將火龍果果皮去掉粗糙表面切片水煮，鮮紅軟滑的模樣像極了鮪魚生魚片，原PO還配上醬油與山葵，吃過後表示「真像鮪魚生魚片，入口即化很好吃！」

該貼文在推特上引發話題，許多網友也留言討論，「好厲害！真的超像鮪魚生魚片！」「感覺像素食料理的概念」「應該也很適合配酪梨吃」「椰子靠近果皮的果肉，配上醬油也有點像花枝生魚片。」也有人打趣道，「下次要這樣做去騙同事吃。」「我請老婆買結果被回嗆說去買鮪魚啦！」「在日本可能鮪魚比火龍果便宜吧？」

還有一些人也親自嘗試料理，做出各種鮪魚生魚片菜色，如鮪魚丼飯 鮪魚握壽司等。也有只單吃水煮火龍果皮的人表示：「根本騙人！一點都不像啊。」而綜合大部分的感想是，果皮本身當然沒有鮪魚的味道，重點還是調味，果皮需要醃漬後才比較像享用生魚片的味覺。

而比起日本，台灣因盛產火龍果價錢也更便宜，富含膳食纖維與甜菜紅素的果皮與果肉，網路上都有許多食譜示範果皮料理，除了全部一起打成汁最方便外，行政院農委會也曾在臉書分享，「糖漬紅龍果皮」的影片，想嘗試的人也可以參考。

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