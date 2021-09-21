設計師遭設局拍裸照！　台中摩鐵開房「槍轟大腿」凌虐

▲林姓設計師遭合夥人誘騙至台中市某摩鐵毆打凌虐、強拍裸照，還被以鎮暴槍朝大腿轟1槍，腿部留下開放性傷口。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

一名林姓室內設計師，投資陳姓男子的潮牌服飾生意50萬元，交付30萬之後就沒有下文，他追問生意進度，反遭對方設局，誘騙至某汽車旅館凌虐、拍裸照，逼迫交付投資尾款，陳男甚至持鎮暴槍，轟傷林男大腿，幸好在外等候的友人察覺有異，報警處理，逮捕陳男等7人，訊後依妨害自由、傷害、槍砲等罪嫌移送法辦。

警方指出，住在南部的林姓室內設計師，經人介紹認識自稱在台中市經營潮牌服飾生意的陳男，對方邀他入股，他允諾投資50萬元，並且交付30萬，可是，對方遲遲沒有動靜，於是林男向友人抱怨，並質疑此投資案是否詐欺？

陳男不但沒有向股東解釋，反而以退還投資款為幌子，約林男到台中談判，其實是要設局恐嚇取財。本月17日凌晨，林姓設計師在2名友人陪同下，開車北上，到約定的摩鐵，一名友人在車外等候，另一人陪他進入房裡。

詎料，一進摩鐵房間，陳男一夥人、共6男1女，凶神惡煞的撲上來，痛毆林男，逼他交付投資尾款20萬，其友人行動也遭到控制；師虐過程，陳男等人還逼迫他全身脫光，強拍裸照，陳男甚至拿出鎮暴槍，朝被害人連轟3槍，其中1槍擊中被害人大腿，造成開放性傷口。

由於林男表示，身上現金不足20萬投資尾款，因此陳男讓他打電話給摩鐵外的友人籌錢，友人聽他說話聲音怪怪的，當機立斷，向警方報案，轄區警分局派員救出林男，並逮捕陳嫌等7人，警方搜出2把鎮暴槍、7包毒品。

偵訊時，陳男辯稱，2人係因投資糾紛齟齬，才會發生肢體衝突，但警方認為，7人圍毆1人，且被害人傷痕累累，顯然受到極大的驚嚇，對陳男供詞持保留態度，訊後依妨害自由、妨害秩序、傷害、槍砲、毒品等前科，將全案移送台中地檢署偵辦。

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