如果合作…2億債務可在3年解決！連千毅直播談澎恰恰：很可惜

▲澎恰恰召開臨時記者會，解釋與連千毅尚未合作。（圖／連千毅提供／記者林敬旻攝）

記者陳雕文／新北報導

連千毅17日午間上傳和澎恰恰的合照並說：「你辛苦了。」並在下午4點再度直播暢談澎恰恰，「那時候澎哥說要來找我談合作，我超開心的」，並解釋先前為何說澎「你是一個沒有生產能力的人」，「我其實不是生氣，是覺得可惜」，「其實未來有機會還是可以同台。」

連千毅解釋，澎哥曾透過其他大哥跟他轉達，要談論合作的事情，13日凌晨聊天非常愉快，如果沒有共識怎麼可能聊3個小時？但目前暫時沒辦法合作也沒關係，生意場上沒有絕對的不可能，澎哥如果有天需要他的話隨時開口，至於2千萬的薪資，是一期一期給，每期10萬，可週領或日領，不是一次全部給，所以澎哥不會馬上拿到這筆錢。

▲連千毅談澎恰恰，直播一開就湧進將近1萬人觀看。（圖／翻攝自蘭庭精品連輸）

連千毅還說，也希望各界大哥可以給澎哥機會，參與商業演出，以解決澎哥遇到的難題，原本規劃給澎哥的第一檔期的預算，雖然沒有合作也沒關係，這筆錢也可以撥給其他需要幫助的前輩。

連千毅補充說，澎哥是前輩，原想透過合體來激發出更多創意，以促進經濟，要明確給他一個釣竿，這才能解決問題，才是大智慧。「澎哥有他的主持經驗，如果再加上我的資源，可以讓他越跳越高。」

連千毅說，「祝福澎哥早日東山再起，今天林董來幫忙你了，我也應該樂見其成，希望澎哥要加油，外界又說連千毅跟澎哥沒有合作了很可惜，其實未來有機會還是可以同台。但究竟何時能合體，大家要問澎哥了。」

澎恰恰16日晚間澄清沒合作，當天晚上連千毅在直播中說，以一場10萬的價格邀請對方來直播：「光是你跟我結合、拿著我連千毅的招牌出去跟金主搬錢都搬得到，為什麼？因為後面那個人叫連千毅。」他也提到：「你是一個沒有生產能力的人，我是一個非常有生產能力的人，你懂我的意思嗎？」

連千毅難掩失望地說，「其實那時候聽說澎哥要來跟我談合作，我是非常興奮的！有媒體朋友說，我昨天直播在生氣，我其實沒有，是覺得可惜！就如同澎哥講的，他現在在外頭還差2億，如果一年跟我合作，再接其他商演、晚會、代言，應該3年到4年就能解決了。」