史上最大搶案7736萬！「張錫銘第二」逃12年今台南落網

記者林悅／台南報導

史上最大搶案！有槍擊要犯張錫銘第二之稱的黃江正（58歲）2009年與蔡姓女子等6人，鎖定蔡女哥哥經營的黃金盤商生意，搶奪7736萬現金。警方獲報後，雖逮捕蔡女以及6名嫌犯，卻遲遲未能逮到黃嫌，且當時僅追回1190萬贓款，懷疑黃嫌保管著約4、5000萬元。對此，最新消息指出，刑事局南打中心會同台南市警局，今（15日）下午於台南安平逮到黃嫌，且起出3把手槍，現正追查其他贓款。



▲黃江正落網。（圖／記者林悅翻攝，下同）

回顧整起事件，台南市黃金盤商蔡進添於2009年11月23日下午駕車前往忠義路兆豐銀行提領7736萬元現金，不料，返回西門路一段寶信鐘表行前，蔡男正準備開啟車門時，突遭王志成等人分持手槍、電擊棒強盜現款，王志成並持槍射擊鐘表行老闆娘林美志右小腿成傷，兩袋現鈔被搶走，損失7736萬元。

檢警追查，發現蔡男胞妹蔡婕涵涉嫌通風報信，並循線逮捕其他多名嫌犯，追回贓款包括現鈔、贓款購置的房屋和車子，合計1190萬元；其中，蔡女被判刑11年，另現場開槍打傷人的王志成判刑14年6個月，遭緝獲的7人中，除了蔡婕涵、王志成外，還有方東隆判刑12年10月，蔣春益及林秉嶧各判刑12年，蘇建銘和王重義判刑1年，至於黃江正則逃亡下落不明，而整起事件也成國內最大的現鈔強盜案。

然而，根據最新消息，刑事局南打中心與台南市警四分局今（15日）下午鎖定黃江正位置，展開攻堅後，順利逮捕黃江正，並起出3把手槍，全案目前正擴大追查中。