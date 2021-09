駐美代表處擬正名台灣　民進黨立委：現在是「名正言順」最好時機

▲民進黨立委趙天麟(左)、蔡適應(右)。(圖/ETtoday合成圖)

記者呂晏慈/台北報導

外媒《金融時報》報導,拜登政府考慮朝向將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」(Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States,Tecro)名字,加入「台灣」2字,改為「台灣代表處」(Taiwan Representative Office)。對此,民進黨立委蔡適應11日表示,此時是推動正名、讓台灣更名正言順的最好時機,期待台美關係更深化,建立緊密互動。

蔡適應受訪表示,總統蔡英文上任後強化台美之間的聯繫,例如2019年將「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for U.S.Affairs ,TCUSA),正名為台灣是為了更「名正言順」。

蔡適應說,「台灣代表處」的主權意涵絕對比「台北經濟文化代表處」更高,過去也曾有人開玩笑說,自己又不住在台北,為什麼是用「台北」來代稱自己,因此他很期待可以透過更名,讓台灣更名正言順,同時這也是台灣朝野共同的期待。

蔡適應並指,現在這個時間點,是將「台北經濟文化代表處」更名的最好時機,台美自1979年斷交後雙方再無官方關係,雖然有「台北經濟文化代表處」作為駐美代表機構,但幾乎沒有高層互動,直到蔡英文上任後,面對中國意圖破壞亞太現狀,很多國家開始討論如何反制,在此同時,台美也逐漸建立更緊密的互動、互信基礎,箇中關鍵在於,蔡英文被美國視為追求區域穩定的代表,而不是區域穩定的破壞者,他也相信,台美關係未來仍將持續深化。

趙天麟受訪分析,台美實質關係進展快速,不管是軍事或者經濟方面的合作,台美都共享同樣理念價值和利益,此外,台灣軟實力與民主、自由、人權受到國際肯定,因此近期不只美國,歐盟國家也有類似倡議,期盼未來台灣可穩健地發展與各國的實質關係。

趙天麟表示,非常樂見「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」,此舉可發揮帶動的效果,另一方面,也尊重美方各種考量,未來不一定只有正名這件事情,台美各種實質關係的提昇,都可以預見。