駐美代表處擬正名台灣　民進黨立委：現在是「名正言順」最好時機

▲民進黨立委趙天麟（左）、蔡適應（右）。（圖／ETtoday合成圖）

記者呂晏慈／台北報導

外媒《金融時報》報導，拜登政府考慮朝向將駐美國華盛頓「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States，Tecro）名字，加入「台灣」2字，改為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office）。對此，民進黨立委蔡適應11日表示，此時是推動正名、讓台灣更名正言順的最好時機，期待台美關係更深化，建立緊密互動。

蔡適應受訪表示，總統蔡英文上任後強化台美之間的聯繫，例如2019年將「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S.Affairs ，TCUSA），正名為台灣是為了更「名正言順」。

蔡適應說，「台灣代表處」的主權意涵絕對比「台北經濟文化代表處」更高，過去也曾有人開玩笑說，自己又不住在台北，為什麼是用「台北」來代稱自己，因此他很期待可以透過更名，讓台灣更名正言順，同時這也是台灣朝野共同的期待。

蔡適應並指，現在這個時間點，是將「台北經濟文化代表處」更名的最好時機，台美自1979年斷交後雙方再無官方關係，雖然有「台北經濟文化代表處」作為駐美代表機構，但幾乎沒有高層互動，直到蔡英文上任後，面對中國意圖破壞亞太現狀，很多國家開始討論如何反制，在此同時，台美也逐漸建立更緊密的互動、互信基礎，箇中關鍵在於，蔡英文被美國視為追求區域穩定的代表，而不是區域穩定的破壞者，他也相信，台美關係未來仍將持續深化。

趙天麟受訪分析，台美實質關係進展快速，不管是軍事或者經濟方面的合作，台美都共享同樣理念價值和利益，此外，台灣軟實力與民主、自由、人權受到國際肯定，因此近期不只美國，歐盟國家也有類似倡議，期盼未來台灣可穩健地發展與各國的實質關係。

趙天麟表示，非常樂見「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」，此舉可發揮帶動的效果，另一方面，也尊重美方各種考量，未來不一定只有正名這件事情，台美各種實質關係的提昇，都可以預見。